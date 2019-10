A Karmelita kolostorban fogadta Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – Fotók!

Belföld

Lokál ,

Megérkezett Budapestre Vlagyimir Putyin, akit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadott a Liszt Ferenc-repülőtéren. Az orosz elnök konvoja ezután Budapest belvárosa felé vette az irányt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta kollégáját a Karmelita kolostorban.

Elkezdődött a magyar-orosz kormányzati találkozó. A tárgyalásokon várhatóan a gázszállítást érintő újabb megállapodás születhet, valamint a paksi bővítés is téma lehet. Mindezeken kívül a friss szíriai fejlemények nyomán világpolitikai téma is napirendre kerül – számol be az Origo.

Az előzetes hírek szerint fontos megállapodásokat ír alá Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal: a gazdaság, a keresztény közösségek védelme és például a sport területén – tudatja a portál.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

