A kórház éjszakája a Szent Imre Kórházban

Október 8-án rendhagyó módon megnyitja kapuit minden 14 év feletti előtt a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház. „A kórház éjszakája” című rendezvény betekintést enged a hétköznapi hősök világába, sőt még a műtőbe is.

A Fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktatókórház ismét megrendezi a tematikus programot, amely a szervezők reményei szerint nemcsak az egészségmegőrzés, a tudatos és helyes életmód terén mutat irányt a látogatóknak, hanem abban is segít, hogy a nagyközönség közelebbről megismerje a kórházi dolgozók munkáját és mindennapjait. Ahogyan az első alkalommal, úgy most is várják az egészségügyi pálya iránt érdeklődő fiatalokat.



– A rendezvény alcíme – Nyitott kapuk az egészségért – jól mutatja, hogy az október 8-i rendezvényünkön az érdeklődők az őket kalauzoló orvos szaktekintélyektől egyfajta egészségügyi oktatást is kapnak, aminek nemcsak az a célja, hogy bemutassuk a kórházat a látogatóknak, hanem hogy rámutassunk, hogyan tudunk egészségesek maradni – mondta a Lokálnak Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott, a kórház főigazgatója.

– Nagy öröm számunkra, hogy a lakosság az első „A kórház éjszakája” után a pozitív visszajelzések mellett arra buzdított minket, hogy ismét nyissuk meg kapuinkat az érdeklődők előtt – folytatta az intézmény első embere, és hozzátette, nagy örömükre szolgál, hogy a Szent Imre után más intézmények is megrendezték „a kórház éjszakáját”.

A 2019. október 8-i rendezvényen az érdeklődők olyan helyekre is betekinthetnek, amelyeket egyébként csak betegként láthatnának.

Aki kíváncsi, mi zajlik a kulisszák mögött, milyen módszereket alkalmaznak az orvosok, vagy szeretnék megismerni a nap mint nap életeket mentő hősöket, esetleg szemügyre vennének egy műtőt, vagy kíváncsiak Magyarország egyik legkorszerűbb MR- és CT-berendezésére, regisztrálhatnak a [email protected] e-mail-címen vagy személyesen a Szent Imre Kórház A épületének információs pultjánál.

2019. október 8. 17–20 óra



XI. kerület, Tétényi út 12–16.