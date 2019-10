A Liget Projektről is hazudott Karácsony

Belföld

Lokál ,

Minden napra jut egy pofára esés Karácsony Gergelynek: ezúttal a Liget Projekttel kapcsolatos ígéretéről derült ki, hogy az újdonsült főpolgármester pestiesen szólva „benézett” valamit. Karácsony szerette volna leállítani a projektet, de erre nincs lehetősége, hiszen valamennyi készülő épület érvényes építési engedéllyel rendelkezik.

„A nyilvánosság előtt újratárgyaljuk a Liget-projektet, a Városligetet közparkként újítjuk meg, a múzeumi épületeknek pedig máshol keresünk új helyet” – olvasható Karácsony programjában.

Mint kiderült az Indexnek adott interjújában, ebben a pontban is hazudott Karácsony, ígéretét úgy módosította, hogy a „cél, hogy a Városligetben új épület, amelynek még nincs hatályos építési engedélye, az ne is kapjon”. Elmondta azt is, hogy sajtóhírekre alapozva úgy tudja, hogy a Néprajzi Múzeum megkapta már az engedélyt, de a Nemzeti Galériának nincs engedélye.

A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban megkérdezte az illetékeseket, akik a lapnak elmondták, hogy már minden épületnek van építési engedélye.

„A Liget Budapest projekt valamennyi, jelenleg is zajló, illetve a közeljövőben elinduló projekteleme kapcsán végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik” – tájékoztatta a lapot a Városliget Zrt.

Szerdai sajtótájékoztatóján Karácsony azt mondta: még tájékozatlan a kiadott, jogerős engedélyek ügyében, és akkor intézkedik, ha van arra jogszerű lehetőség. Az ellenzéki politikus hivatkozása azért is érdekes, mert a liberális Magyar Narancs – amelynek több „baráti” interjút is adott – idén júniusban, a kampányban írta meg, hogy minden folyamatban lévő vagy indulás előtt álló építkezés – Néprajzi Múzeum, Magyar Zene Háza, Nemzeti Galéria és a Magyar Innováció Háza – egytől egyig jogerős, sőt a fellebbezések miatt bírósági döntéssel is megerősített építési engedéllyel rendelkezik.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a hatályos, jogerős építési engedélyt jogszerűen sem a főpolgármester, sem a Fővárosi Közgyűlés és a kerületek sem vonhatnak vissza.

Átvette hivatalát az új főpolgármester

Karácsony Gergely tegnap reggel találkozott Tarlós Istvánnal, és aláírta a Főpolgármesteri Hivatal átadás-átvételi dokumentációt. Tarlós István bőrdzsekiben fogadta Karácsony Gergelyt, jelezve, ilyenben kezdte harminc éve a politikai pályafutását, és most így is fejezi be. Karácsony közölte, hogy Budapest új, szabad önkormányzatiságának harmincadik évfordulója alkalmából azt szeretné, ha díszpolgári címet kapna Tarlós István és Demszky Gábor, Budapest két korábbi főpolgármestere.

A biodómnak tehet keresztbe A Magyar Nemzet szerint Karácsony Gergely, főpolgármesterként egyedül az állatkert fejlesztését, a Liget Budapest projekt részeként megvalósuló, Közép-Európában egyedülálló biodóm építkezését tudná leállítani, illetve hátráltatni, mert az állatkert fővárosi intézmény. Mint ismert a Liget Budapest Projekt keretében az Állatkert nagyszabású bővítésére is sor kerül. A tervezett Pannon Park a Kárpát-medence múltbeli élővilágát igyekszik majd felidézni. A Pannon Park központi létesítménye egy úgynevezett biodóm. Ebben buja növényzet és gazdag állatvilág várja majd a látogatókat. A biodómhoz korszerű akvárium, illetve tágas szabadkifutók csatlakoznak. A biodóm kívülről egy füves dombra emlékeztet, a tetején pedig hatalmas üvegfelületeken át árad a fény a csarnok belsejébe.

