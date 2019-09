A Nanushka meghódította Párizst

Extra

Lokál ,

Világsztárok és a legnagyobb luxusáruházak képviselői is a magyar divatház 2020-as tavaszi-nyári női kollekcióját éltették a párizsi Fashion Weeken.

A szeptember 29-i bemutatóra az amerikai színésznő Kristen Bell tetőtől talpig Nanushkában érkezett, és fotózkodott is a tervezővel Sándor Sandrával. A “Faded by The Sun” elnevezésű kollekció lenyűgözte a nemzetközi divatszakmát. Nanushka kiegészítői is felkeltették az érdeklődést: a válltáskák és a kerámiából készült fülbevalók, egy mindössze 370 fős Nógrád megyei községben, Terényben készültek. Nanushka márka várhatóan 2019-ben megduplázza a 2018-as év árbevételét és meghaladja majd az 5 milliárd Ft-ot.

További cikkek: