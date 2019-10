A papi cölibátus lett a központi kérdése a vatikáni Amazonas-szinódusnak

Külföld

MTI ,

A környezetvédelem mellett a nős férfiak papi szolgálata foglalkoztatta az Amazonas-térség püspöki találkozóját, amelynek záródokumentumát pénteken mutatják be Vatikánban.

A több, latin-amerikai országot átfedő természeti területről összehívott rendkívüli szinódus több aktuális problémát igyekezett egyeztetni. A környezet védelme, a természeti kincsek kizsákmányolása és ennek gazdasági-társadalmi hatásai, a “világ és a civilizáció peremén” élő közösségek élete mellett a püspöki találkozó középpontjába egy alapvető kérdés került: a hívő és nős férfiak egyházi szolgálatának esetleges bevezetése a krónikus paphiánnyal küzdő közösségekben.

A kilenc országot és mintegy négyszáz etnikai csoportot érintő 7,8 millió négyzetkilométeres Amazonas-térség közösségeinek több mint 70 százalékához nem jutnak el papok a túl alacsony létszámuk miatt.

Ezért merült fel, hogy hitéletükben hiteles, stabil családi háttérrel bíró, akár gyermekes világi férfiak mutathassanak be misét. Felszentelésük után úgynevezett “részidős” papi szolgálatot végezhetnének, vagyis saját világi munkájuk mellett látnák el az egyházi feladatokat egy adott közösségben.

A szinódus nem döntéshozó testület, de a javaslat esetleges elfogadásával a nős férfiak papi szolgálata általános egyházi gyakorlattá válhatna a papi cölibátus fakultatívvá tételével. A kérdés már a 2005-ös szinóduson is felmerült, akkor azonban nem volt következménye. Most is fenntartást váltott ki: Gerhard Müller bíboros, a hittani kongregáció nyugalmazott vezetője úgy nyilatkozott, “még a pápa sem törölheti el a papi cölibátust”. Megjegyezte, hogy a nők papi szolgálata is összeegyeztethetetlen az egyház tanításával. Mások indulatosabban reagáltak: a szinódus napjaiban az Amazonas-térség kultúráját bemutató egyházi kiállításról elloptak egy bennszülött termékenység-szobrot, és a Vatikánhoz közeli Tevere-folyóba dobták.

A latin-amerikai püspökök október 6-án kezdődött találkozója (szinódus) szokás szerint három hétig tartott. Az Új utak az egyház és az integrált ökológia számára című, más nevén Amazonas-szinóduson résztvevő egyháziak és világi szakértők szekciókban vitatták meg a munkadokumentum pontjait, amelyeket Cláudio Hummes brazíliai bíboros állított össze. Az ennek alapján kidolgozott záródokumentum végleges változatát a püspökök pénteken ismerik meg, majd szombaton szavaznak róla paragrafusonként. A szinódust az október 27-i mise zárja. A szavazásra jogosult 184 püspök közös dokumentumát a pápának továbbítják, aki a következő időszakban pápai dokumentumot adhat ki a tanácskozás érintette témákról.