Van az úgy, hogy az ember sürgős intézendői végett taxiba kényszerül, és ilyenkor mindig tanulságos a sofőr kommunikációs készsége és annak tartalma. Az ugye alap, hogy minden taxisofőr naprakész a politikából, mindenkit ismer, nagy titkok tudója. Ebben semmi újdonság sincs. A taxisofőr maga dönti el, hogy meddig megy az „intimpistáskodásba”, az utasnak meg nincs más dolga, minthogy kibírja ezt, és ha teheti hallgasson, vagy hümmögjön.

Már csak azért is, mert ha válaszol, ha diskurzusba bocsátkozik, akkor könnyen borsos árat fizethet, ráadásul a fuvar ideje is megugrik.

Ismerősöm régen elhagyta már a fővárost, mostanság azonban dolga újból ide vezérli időnként, és mivel vonattal jön – mert azokon útközben is lehet dolgozni, írni – gyakran használ taxit. Eddig normális is minden, most viszont egy napon belüli két élményét is megosztotta velem. Egyik sem szívderítő.

Az első sofőr nemes egyszerűséggel – két sarok közt, kérdés nélkül – elkezdte sorolni, hogy mely politikusokat akasztaná fel. Mindezt persze a legkevésbé sem cizellált módon: fröcsögő indulattal, az önkormányzati választást követő második napon. Ismerősöm nem mert vitába szállni, inkább hallgatott, mert attól félt, hogy a sofőr vele kezdi majd az akasztást…

A másik sofőr meg nemes egyszerűséggel olyan szájszagot, altestszagot, izzadtságszagot árasztott magából, hogy utasunk jobbnak látta idő előtt kiszállni a kocsiból.

Nos, ők a város hírmondói.

Az egyik akasztana, a másik kibírhatatlanul büdös.

Elkezdődött a fővárosi új világ.