Aki most a szélsőjobbal masírozik, az ne nácizza le Wass Albertet

Olyan ember ne nácizza le Wass Albertet, aki ma éppen a szélsőjobbal masírozik, hogy hatalmat szerezzen – Kelemen Hunor Karácsony Gergely korábbi megszólalásáról mondott nem éppen hízelgő véleményt.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egy szombati, kolozsvári rendezvény vendége volt, ott került szóba Karácsony Gergely minapi minősítése Wass Albertről, melyben Budapest főpolgármestere lenácizta az Amerikában meghalt erdélyi magyar írót.

A Transindex tudósítása szerint az RMDSZ elnökét a kolozsvári Planetárium kávézóban, a Szájkarate nevű műsorban kérdezték, s itt hangzott el az is, hogy nemrégiben nagyon felbolygatta mind a hazai, mind a magyarországi közvélemény egy jelentős részét, hogy Budapest frissen megválasztott polgármestere, Karácsony Gergely egy újságírói kérdésre “nácinak vagy náci kollaboránsnak” nevezte Wass Albertet – írja a Ripost.

“Azért mert a román népbíróság háborús bűnösnek nyilvánította, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni – mondta Kelemen Hunor. – Az, hogy a Patkányok honfoglalásában zsidóellenes volt, az igaz. Az, hogy Egyesült Államokban élt, és oda nem fogadtak be háborús bűnösöket, azon érdemes elgondolkodni, minthogy azon is, hogy az ország nem adta ki soha Románia kérésére, és azt sem fogadta el, hogy Románia háborús bűnösnek nyilvánította: ez is igaz. Göncz Árpád 1993-ban kitüntette Wass Albertet, márpedig Göncz Árpádot nem úgy ismerjük, mint aki nácikat kitüntet. Voltak olyan nézetei, amelyekkel én messzemenően nem értek egyet, de ha Sztálin mellett állt volna ki, akkor sem értettem volna egyet vele. De innentől odáig, hogy egy csuklómozdulattal lenácizzuk, hosszú út van. Főleg olyan ember ne tegye, aki ma éppen a szélsőjobbal masírozik, hogy hatalmat szerezzen” – mondta Kelemen Hunor.

