Alvászavarunk lehet az óraátállítástól

Extra

Holló Bettina ,

Vasárnap óraátállítás, hajnali háromkor kettőre kell visszatekerni a mutatókat. Ez azt jelenti, hogy egy órával többet alhatunk, ami noha jól hangzik, a szakértő szerint a változás negatívan hathat a szervezetünkre. Felborulhat a bioritmusunk, súlyosabb esetben emésztési és keringési problémák léphetnek fel, valamint alvászavar is kialakulhat.



Hamarosan kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én vasárnap hajnali háromról kettőre kell visszaállítani. Ezzel nyerünk egy órát, vagyis egy órával többet alhatunk, de a helyzet korántsem ilyen egyszerű és pozitív. Azon túl, hogy innentől kezdve hamarabb sötétedik, az átállás az egészségünket is megterheli.

– Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy óra előre vagy hátra mit sem számít, azonban tapasztalataink szerint az emberek jelentős százalékánál ez komoly gondot okoz – kezdte a Lokálnak dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. – A biológiai óránk ugyanis nagyon pontos, akár pár perc eltérést is képes észrevenni. Különös gondot okoz ez a kisgyerekeknek, az időseknek és a krónikus betegeknek, akik szigorú rendszer szerint élik az életüket, vagyis mindig ugyanabban az időpontban esznek, fürdenek, alszanak. Az ő napirendjük most megváltozhat, és akár 7–10 napig is eltarthat, amíg az új helyzethez alkalmazkodnak – árulta el a Meteo Klinika vezetője. Hozzátette: ezekben a napokban felborulhat a hormonháztartásunk, de alvászavarok, emésztési és keringési problémák is jelentkezhetnek. Utóbbi a szívinfarktus kockázatát is növelheti.

Az óraátállítás nagyon összetett dolog, ugyanis a fizikai tüneteken túl a mentális egészségünkre is hatással van. – Hamarabb sötétedik, egyre kevesebb a napsütéses órák száma, a fényhiány pedig pedig általános rosszkedvhez, depresszióhoz vezethet – jegyezte meg a szakértő.

Jön a hidegfront

Jó ideje tart a vénasszonyok nyara, októberben sorra dőltek meg a melegrekordok. Jövő kedden azonban jön a hidegfront, amely ezeket a napokat még inkább megnehezíti.

– Az óraátállítás az időjárásra érzékenyeknek különösen nehéz, az ő szervezetük ugyanis extrán érzékeny, nekik érdemes szakemberhez fordulni. Kedden jön a hidegfront, ami fejfájást, rossz közérzetet, ízületi fájdalmakat és bágyadtságot idézhet elő – árulta el dr. Pintér Ferenc.

Jó, ha legkésőbb éjfélkor elalszunk

Az alvásszakértő szerint az őszi óraátállításnak van pozitív oldala is. Egy órával többet alhatunk, így ilyenkor azoknak is megvan a megfelelő alvásmennyiség, akiknek egyébként nem szokott. – Egyénfüggő, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége, de felnőtteknél ez átlagosan hét órát jelent. Most majd azok is pihennek ennyit, akik amúgy csak ötöt-hatot szoktak. De nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít, az alvás ugyanis akkor jó, ha folytonos, és legkésőbb éjfélkor elkezdődik – árulta el a Lokálnak dr. habil Szakács Zoltán, a SomnoCenter Budapest neurológus orvosa, szomnológusa, azaz alvásszakértője.

Erre figyeljünk, ha vonatozunk



Az óraátállítás néhány fontosabb belföldi járatot is érint, menetrendet azonban nem kellett módosítani. „A Nyugati pályaudvarról 0:52-kor és 1:52-kor Szobra, valamint a 0:43-kor és 1:43-kor Szolnokra induló vonatok a nyári időszámítás szerint közlekednek a teljes útvonalon. Téli időszámítás szerint indul vonat a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 2:45-kor, Szobra 2:52-kor, Hatvanból Aszódra 2:55-kor, Debrecenből Nagykerekire 2:20-kor, Debrecenből a Nyugatiba 2:32-kor, Lajosmizséről a Nyugatiba 2:45-kor, a Keleti pályaudvarra pedig Szolnokról 2:58-kor és Kelebiáról 2:09-kor” – írta közleményében a MÁV.