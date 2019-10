Belföld

Tarlós István 2010-es megválasztása óta egyértelműen aranykorát éli Budapest, köszönhetően az erős és profi városvezetőnek. A rengeteg fejlesztés mellett virágzik a kultúra, a turizmus, ráadásul soha nem volt ennyire biztonságos a főváros. Nem csoda, ha Budapest idén két rangos elismerésben is részesült: a kontinens legjobb úti célja és a legélhetőbb kelet-európai város címet is megkapta. Vasárnap arról is döntünk, hogy Tarlós István főpolgármester vezetésével folytatódjanak-e ezek a pozitív folyamatok.

Egyre nagyobb a biztonság

A kormány erőfeszítéseinek hála Magyarország védve van a migrációtól, így Budapest a terrorizmus veszélyének sincs annyira kitéve, mint Berlin, London vagy Párizs. A fővárosban az előző évhez képest tíz százalékkal, 2010 óta pedig a felére esett vissza a bűncselekmények száma. Tarlós István 2 milliárd forintot fordít a főváros közbiztonságának fenntartására. A Századvég korábbi elemzése szerint míg például Londonban brutálisan megnőtt a bűnesetek száma, addig Budapest egyre biztonságosabb. A biztonság miatt a turisták is imádják fővárosunkat, és csúcsokat dönt a turisztikai ágazat.

Rangos díjakat nyert a főváros

Egy év eleji felmérés szavazatai alapján Budapest nyerte el a legjobb úti cél díját. – A kormány és a főváros vezetése elkötelezett a mellett, hogy Budapestet élhető, szerethető és egészségesen fejlődő várossá tegye – jelentette ki Tarlós István. Szerinte az elismerés azért különösen fontos, mert kiérdemléséhez a világ minden tájáról érkező több tízezer utazó szavazata volt szükséges. – A kivételes elismerés tíz év munkájának a gyümölcse, ez idő alatt Budapest Európa egyik legvonzóbb és legjobb életminőségű városa lett, amely befektetőket, vállalkozásokat és utazókat vonz a világ minden részéről – tette hozzá a főpolgármester. Budapest olyan városokat utasított maga mögé, mint Párizs, Athén, London vagy Firenze.

Emellett a neves brit gazdasági szaklap, az Economist felmérése alapján Budapest a kelet-európai régió legélhetőbb városa. A lap 140 nagyváros életminőségét vizsgálta, 30 pontból álló szempontrendszer alapján, így a politikai és társadalmi stabilitás, a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szemszögéből. Budapest több mint 90 ponttal lett a kelet-európai mezőny legjobbja, nagy fölénnyel megelőzve Prágát és Moszkvát.

Folyamatosan fejlesztik a kórházakat

A 2026-ig tartó Egészséges Budapest Program keretében 700 milliárd forintból valósítják meg a budapesti és Pest megyei egészségügyi intézmények diagnosztikai és terápiás műszerparkjának megújítását, ráadásul a régióban négy centrumkórházat is kialakítanak. A programra a kormány 2017-ben 40 milliárd, 2018-ban 30 milliárd, idén pedig 41,9 milliárd forintot fordított.

Virágzik a turizmus

Az év első felében több mint 2,5 millió vendég 5,8 millió vendégéjszakát töltött nálunk. – Budapest egy márka, amely ma már világszínvonalon teljesít – mondta a Lokálnak a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója, Bán Teodóra. – Az ideérkező vendégek és vendégéjszakák tekintetében sikerült átlépnünk azt az álomhatárt, amely 5–10 éve még távolinak tűnt. Ez minden budapesti polgár számára jó hír, hiszen a turisták által elköltött pénz visszaforgatódik a városi fejlesztésekbe, de a turizmusnak a munkahelyteremtésben is fontos szerepe van – szögezte le az ügyvezető. A budapesti turizmus teljesítménye 2010 óta töretlenül nő. Az év első felében több mint 2,5 millió turista 5,8 millió vendégéjszakát töltött nálunk a kereskedelmi szálláshelyeken, ami rekordnak számít.

Egymást érik a fejlesztések

Soha nem látott fejlődés jellemzi a fővárost, se szeri, se száma a fejlesztéseknek, felújításoknak. Évtizedes csúszás után, 2014-ben adta át Orbán Viktor és Tarlós István a 4-es metrót, jelenleg a 3-as metró felújítása tart, az északi szakaszt márciusban adta át a főpolgármester. Ezenkívül megújultak az 1-es, a 3-as és a budai fonódó villamosok, de a BKV-kishajók (újra)indulása és a reptéri buszjárat elindulása is mind a Tarlós-érához köthető.

Ezenkívül konszolidálták a BKV-t, emelték az ott dolgozók bérét, folyamatosan újítják meg a közlekedési vállalat gépparkját (több száz busz, 36 új Solaris troli, 47 új CAF villamos). A MOL Bubi kerékpárkölcsönző mellett 100 kilométer új kerékpárút épült, 10 ezer fát ültettek, és 2700 P+R parkolót hoztak létre. Rendeletben szabályozták a taxizást, megszüntetik a repülőtéri zajszennyezést. Budapest csatornázottsága és szennyvíztisztítása csaknem elérte a száz százalékot. Felújították a fürdőket. Megújult a Széll Kálmán tér, a Margitsziget, az állatkert és a műjégpálya.

A fejlődés nem áll meg

Tarlós István korábban bejelentette, hogy Budapestnek már 700 milliárd forintnyi elfogadott fejlesztési projektje van a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán keresztül. Ezek között szerepel:

a Lánchíd és környékének felújítása,

BKV-járműcserék,

a Blaha Lujza tér felújítása,

a Széna tér felújítása,

kerékpárutak fejlesztése,

a ferihegyi gyorsforgalmi út felújítása,

az aquincumi híd,

a 3-as metró felújításának folytatása, a metrókocsik klimatizálása,

a Liget Budapest Projekt folytatása.

Kulturális nagyhatalom Budapesten egyértelműen virágzik a kultúra is, hiszen a magyar kormány egyre több forrást biztosít erre a célra. Az érdeklődők számos program közül választhatnak, a Színházak Éjszakáját, illetve a Múzeumok Éjszakáját is megrendezték. Tarlós István szerint egy magára valamit is adó város nem hanyagolhatja el a kultúrát. Erős gazdaság

Soha nem látott ütemben fejlődik Budapest, amióta elfogadták a főváros gazdaságstratégiáját – jelentette ki Tarlós István. A cél, hogy Budapest 2030-ra Közép-Európa vezető gazdasági térsége legyen. Elmondta, hogy 2010-ben sem Magyarországon, sem Budapesten nem volt GDP-növekedés, míg 2019 második negyedévében a magyar növekedés Európában az egyik legmagasabb, 5,1 százalék, és Budapesten termelik meg a magyar GDP mintegy 37 százalékát.

