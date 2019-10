Avarégetés miatt veszélyben a sünik

Extra

Óriási veszély fenyegeti a sünöket ősszel az avarégetés miatt. Fontos, hogy figyeljünk rájuk is!

Ősszel az erdő állatai is felkészülnek a télre. A sünök például ilyenkor keresnek maguknak menedéket, ahol átaludhatják a hideg évszakot. A kert végében összegyűjtött lomb ideális helynek tűnik számukra télire, azonban amikor ezektől az óriási avarkupactól megszabadulnánk, halálra ítélhetünk egész süncsaládokat. A Fővárosi Állat- és Növénykert ezért arra figyelmeztet, fontos, hogy avarégetés előtt forgassuk át a levélkupacokat, hátha egy süni mit sem sejtve már kinézte magának otthonául. Ajánlott avarégetés helyett inkább hasznosítani, komposztálni a lehullott leveleket. Hozzátették, hogy a házi sünmentést senkinek sem javasolják, hiszen az itthon honos sünök védettek, így tartásuk akkor is tilos, ha az a legjobb szándékból történik. A szakemberek azt javasolják, hogy a segítségre szoruló állatokat inkább az állatkert bemutató mentőközpontjába, a „Sünispotályba” vigyék be.

Büntetik az avarégetést

A levegő védelméről szóló kormányrendelet értelmében az avar és a kerti hulladék égetése tilos, ugyanakkor a rendelkezéstől más jogszabály eltérően is rendelkezhet. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletben engedélyezheti azt. (…) Az önkormányzat szabálysértés esetén saját hatáskörben szabhat ki bírságot – tudatta a Pest Megyei Kormányhivatal. Az avarégetés bírsága 20 ezer forinttól – a legsúlyosabb esetben – 3 millió forintig terjedhet.

Történt már csoda

A megsérült sünök számára is van segítség! Előfordult már ugyanis, hogy egy a lángok közül kimentett sünt megmentettek az állatkertben. Az állat összes tüskéje lepörkölődött, sérüléseit két éven keresztül kellett gyógyítani, mielőtt vissza lehetett engedni a természetbe.