Az amerikai nagykövet nagyszerűnek nevezte kapcsolatát Orbán Viktorral

David B. Cornstein, budapesti amerikai nagykövet a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a magyar miniszterelnökkel való jó kapcsolatáról, gyümölcsöző együttműködésről és a magyar-amerikai, magyar-atlanti kapcsolatok javulásáról.

Amióta én képviselem az Egyesült Államokat Magyarországon, ez közel másfél éve van, a magyar-amerikai és a magyar-atlanti kapcsolatokban egy drámai javulás állt be, ez Donald Trump elnöknek köszönhető – mondta a diplomata. Az elnök alapelve a következő: párbeszédet kell folytatni mind a barátokkal, mind pedig az ellenfelekkel, a valós párbeszéddel pedig jobb kapcsolatokat és jobb eredményeket lehet elérni – tudatja az Origo.

A portál beszámolója szerint arra a felvetésre, hogy elődeihez képest a jelenlegi nagykövet kiválóbb kapcsolatot ápol a magyar miniszterelnökkel, David B. Cornstein kijelentette, nagyon nehéz úgy kommunikálni, ha nincsen kapcsolat, nincsenek találkozók a felek között, ahogy akkor is nehéz a kommunikáció, ha a diplomaták csak kritikát fogalmaznak meg. A nagykövet hozzátette: „Ő egy egészen más szemszöget részesít előnyben, nagyszerűnek értékelve a kapcsolatát a kormánnyal, Orbán Viktor miniszterelnökkel, és ennek köszönhetően nagyon sok mindent sikerült elérni, mind Magyarország, mind pedig az USA javára.”

Magyarország és az Egyesült Államok meghosszabbította a megállapodását a két országba való vízummentes beutazásról, a nagykövet kérdésre válaszolva leszögezte, nem lát arra okot, hogy ezt a megállapodást megszüntessék, Magyarország minden adottságnak megfelel, hogy az USA ne tegye nehézzé állampolgáraik Amerikába történő beutazását.

A két ország közötti gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokról David B. Cornstein úgy vélekedett, ezeket a kapcsolatokat még lehet javítani. Látni kell, az Amerikai Egyesült Államok egy hatalmas piacot jelent, ezért is sokat dolgoznak azon, hogy minél több magyar befektetés érkezzen hozzájuk. A Select USA Program keretében tavaly a nagykövetség kereskedelmi részlege 15 magyar céget utaztatott ki az Egyesült Államokba, segítve őket a kinti cégekkel való kapcsolatok felvételében. Ez olyannyira sikeres volt – tette hozzá a nagykövet, hogy az információk szerint már több magyar cég is elkezdte a saját befektetéseit az USA-ban. Mindezek mellett a nagykövetség igyekszik amerikai cégeket is Magyarországra hozni, ezzel kapcsolatban Cornstein nagykövet azt mondta, még ebben az évben egy komolyabb bejelentést terveznek, ami sok ember számára fog meglepetést okozni, ám ennél többet még nem árult el – írja az Origo.