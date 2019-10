Az Y és a Z munkarend

Belföld

MTI ,

A rugalmas munkavégzés, stabilitás és az alapfizetés a legfontosabb munkahely-választási tényezők a jövő munkavállalói számára – olvasható a PwC Magyarország felmérésében. 2019-ben több mint 37 ezer fiatalt kérdezett meg a PwC a munkavállalási preferenciákról.

A 16–28 éves korosztály számára a teljesítményalapú honoráriumnál vonzóbb a fix, kiszámítható alapbér, és meghatározó a közvetlen felettes vezetői stílusa is. A válaszadók döntő többsége utánanéz a cégnek, mielőtt beadja jelentkezését. A fiatalok 63 százaléka szívesen dolgozna multinacionális vállalatnál, míg 28 százalékuk start-upnál is elhelyezkedne. A megkérdezettek mindössze alig több mint ötöde (21 százalék) vélte úgy, hogy az állami szféra is vonzó munkavállalási lehetőség.