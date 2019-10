Ázsiai márványospoloska: A gyümölcsök és fák ellensége is

Extra

Ilonka Mária ,

Mostanában erősebben lehűlt a levegő, vitathatatlanul ősz van. Ilyenkor a kertben időző rovarok is igyekeznek maguknak búvóhelyet keresni. dr. Vétek Gábor egyetemi docenst kérdeztünk arról, hogy mit kell tudnunk a napjainkban egyre hírhedtebb poloskákról és az ellenük való védekezésről. A Szent István Egyetem Rovartani Tanszékének szakértője, dr. Vétek Gábor egyetemi docens a munkája során a kertészeti kártevők életmódjának tanulmányozásával és az ellenük történő hatékony és egyben környezetkímélő védekezési módszerek fejlesztésével foglalkozik. Fő kutatási területe az idegenhonos és inváziós rovarfajok elterjedésének és biológiájának vizsgálata. Őt kérdeztük: mit kell tudnunk a napjainkban egyre hírhedtebb poloskákról és az ellenük való védekezésről.

Gyümölcsök és fák ellensége

Mint mondja, az ázsiai márványos poloskát 2013-ban találták meg először hazánkban. Ma már sok nagyvárosban elterjedt és a lakosság körében rendszerint ez váltja ki a legtöbb riadalmat. Különösen ősszel tűnhet fel, amikor a hűvös idő beálltával bejönnek a lakásainkba is. Amíg odakint jó az idő, nagyon sokféle növényen, többek között zöldségféléken és gyümölcsökön táplálkoznak és ezzel csúnya tüneteket tudnak okozni a termésen. Sajnos számos nagyvárosi díszfa, illetve kőris vagy juharfa is kedvelt tartózkodási helye ennek a rovarnak. Ősszel jó eséllyel juthatnak be a fákról is otthonainkba. De azon kívül, hogy bosszantó tud lenni, maga a rovar humán betegségeket nem terjeszt. Ha megzavarjuk, akkor bűzt árasztanak magukból, így próbálnak védekezni.

A növényvédő szerekkel csínján bánjunk!

Azonban az ázsiai márványospoloska – a 2000-ben hazánkban megtalált zöld színű vándorpoloskával együtt – a világ számos pontján komoly kártevőnek számít a mezőgazdaságban. Bár sokféle növényvédő szer hatásos ellenük, de nem szabad azonnal rendszeresen permetszert használni, mert az érőfélben lévő zöldségek és gyümölcsök effajta felelőtlen kezelése többet árthat, mint amennyit használ. Gondoljunk csak arra, hogy a termésen marad a növényvédőszer-hatóanyag, azt elfogyasztva rosszul is lehetünk.

– A jövőben a hazai nagyobb volumenű termesztésben, illetve a hazai kiskertekben – például a paprika, a paradicsom, az alma, körte, őszibarack, nektarin, vagy akár a szőlő – jelentős kártevője is lehet a márványos poloska – mondta a kutató, aki hozzátette, hogy vannak azért hasznos poloskafajok is, amelyeket a növénytermesztésben a kártevő rovarok gyérítésére is felhasználnak. A SZIE Rovartani Tanszékén egyébként az említett két polosfaj természetes ellenségeit is vizsgálják.