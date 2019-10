Berki kifejtette a programját: Ezt tenné az életveszélyes bérházakkal

Belföld

Lokál ,

A főpolgármester-jelölt a Ripostnak fejtette ki 8 pontos programjának 2 nagyon fontos elemét.

Berki Krisztián először múlt hét szerdán ismertette 8 pontból álló programját, amivel reményei szerint megnyeri az idei főpolgármester-választást és maga mögé utasítja Tarlós Istvánt, „az alkalmatlan” Karácsony Gergelyt és a „tornából felmentett” Puzsér Róbertet.

A főpolgármester-jelölt azóta részletesen kifejtette a Ripostnak a programban szereplő pontokat, szót ejtett már arról, hogyan zöldítené ki a fővárost, sőt, arról is beszélt, kötelezővé tenné a sportolást a budapestieknek.

Berki most a 8 pontos program két utolsójáról is részletesen beszélt. Elsőként arról, mit tenne az életveszélyessé vált bérházakkal!

– A jelenlegi polgármesterek sajnos életveszélyes bérházakban szállásolják el az embereket. Ezek a házak olyan rossz állapotban vannak, hogy bármikor bekövetkezhet valamilyen katasztrófa. Ezért a bérház-program legfőbb célja, hogy ezeket az embereket azonnal átköltöztessük. Olyan könnyűszerkezetes házakat kell felhúzni, amikben biztonságban lakhatnak, miközben a bérházakat felújítjuk – magyarázta Berki, majd áttért az utak felújításának kérdésére.

– Nem is az utak felújítása a legfontosabb, hanem az, hogy a lehető legtöbb zöldterületet megőrizzük, a beépíthetőséghez mérten. Mivel hamarosan beköszönt a tél, az is kiemelten fontos, hogy újabb hókotrók beszerzésével garantáljuk azt, hogy a főváros útjain a téli időszakban is zökkenőmentes legyen a közlekedés – jelentette ki a független színekben induló jelölt.

További cikkek: