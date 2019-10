Berki kifejtette a programját, ezzel győzné le az ellenfeleket

Belföld

Lokál ,

Berki Krisztián sokáig hallgatott arról, pontosan milyen programmal száll szembe az általa nyugdíjba küldött Tarlós Istvánnal, Karácsony „tejföl” Gergellyel és a „testnevelésből felmentett” Puzsér Róberttel a főpolgármesteri székért. Most viszont megtörte a csendet!

Berki Krisztián főpolgármesteri programja – frappáns módon – azért áll nyolc pontból, mert Budapest nyolc betűből áll – szúrta ki a Ripost.

Az egykori focivezér az ATV reggeli műsorában ismertette a régóta várt programot, amellyel nemcsak a közlekedést reformálná meg, de a hajléktalanok problémájára is megoldást találna, és ami a fiataloknak nagyon jó hír: ingyenes wifit biztosítana egész Budapesten!

„Rengeteg olyan életszituáció van Budapesten, amit ingyenes wifi nélkül nem lehet megoldani. Ez főleg a fiatalabb diákokat érinti, akiknek mondjuk felöltős kártájuk van és elfogyott róla a pénz, így nem tudják értesíteni a szüleiket, ha bármi baj éri őket. Másrészt a szülők is nyugodtabbak lehetnek, hiszen a wifi, és különféle applikációk segítségével le tudják követni a gyerekeiket, így tudják, épp merre járnak. De nem kell mindig rosszra gondolnunk, az ingyen wifi az olyan hétköznapi helyzeteket is megkönnyítheti, mint egy bevásárlás, akár egy ingyenes videóhívással eldönthető, hogy mi kerüljön a kosárba” – ecsetelte Berki az ötlet előnyeit, hozzátéve, hogy ez technikailag könnyen megvalósítható.

A függetlenként induló izomceleb a program talán legfontosabb részét is kifejtette lapunknak. Ez nem más, mint a szociális rendszer megreformálása, vagyis a hajléktalankérdés megoldása – írja a lap.

„Én az Édes Élet című műsorban többször is ott aludtam a hajléktalanokkal, sőt, lakást is szereztem nekik. Egyértelműen látszik az, hogy akik nyolc, vagy még annál is több éve kint élnek az utcán, már nem szeretnének visszatérni a társadalomba. Ezért őket, bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk visszaintegrálni. Viszont a többieknek minden lehetőséget meg kell adni. Igaz, sokan közülük azt mondják, hogy napi hétezer forintért nem mennének el dolgozni. Ezért én azt mondom, hogy ha folyamatosan pénzzel támogatjuk őket, azzal nem azt segítjük elő, hogy visszatérjenek a társadalomba” – jelentette ki Berki, aki szerint nem adakozni kell, hanem más módon kell segíteni.

Például úgy, hogy új munkahelyeket teremt, a munkaügyi központokban dolgozókat pedig ki kell képezni arra, hogy a munkanélkülieknek olyan területen találjanak állást, ahol korábban jól érezték magukat. Így mindenki szívesebben venné fel újra a munkát.

1. Bérház program: A régi bérházakat minden kerületben le kell bontani és könnyűszerkezetes házakat kell felhúzni. Azt még nem tudni pontosan, ez hány házat és lakót jelent.

2. Utak, járdák felújítása: ingyenes közösségi közlekedés, parkolási reform és a mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítése.

3. Diákok, fiatalok: ingyenes wifi városszerte.

4. Adópolitika megreformálása: A 2%-os iparűzési adó 1%-ra csökkentése, hogy visszavándoroljanak azok a cégek, akik elhagyták a fővárost.

5. Parkosítás: több park a fővárosban.

6. Egészségügyi fejlesztések: tömeges rekreációs tevékenységek szervezése hogy mindenki egészségesebben éljen.

7. Szociális rendszer megreformálása: a hajléktalankérdés megoldása.

8. Turizmus: mindenki számára elfogadható bulinegyed kialakítása a fővárosban.

