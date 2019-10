Berki kötelező sportolást javasol a budapestieknek

Belföld

Lokál ,

A főpolgármester-jelölt részletesen kifejtette 8 pontos programjának 2 fontos elemét.

Mint arról beszámoltunk, Berki Krisztián pár nappal ezelőtt jelentette be, hogy pontosan milyen programmal száll szembe az általa nyugdíjba küldött Tarlós Istvánnal, Karácsony „tejföl” Gergellyel és a „testnevelésből felmentett” Puzsér Róberttel a főpolgármesteri székért.



A főpolgármester-jelölt programjában szerepel többek között az egészségügy és a budapesti turizmus megreformálása is. A Ripostnak azt is kifejtette, pontosan milyen újításokat tervez!

„Mindenki az egészségügyet szeretné megreformálni, miközben az orvosaink elmennek külföldre, miközben szakemberhiány van, ráadásul a kórházak állapota évről évre egyre rosszabb. Nekünk, embereknek kell változnunk! Egyrészt azért, hogy saját egészségünket megóvjuk. Magyarországon már hatvanéves korban elmennek nyugdíjba az emberek, míg egy amerikai ismerősöm kilencvenhárom évesen is aktív, dolgozik. Miért? Mert mindennap sportol és odafigyel az étkezésére. Ezért azt szorgalmazom, hogy minden budapesti felnőttnek kötelező legyen mozogni. Aki hajlandó változtatni, annak támogatjuk a sportolási lehetőségét. Így lehet, hogy öt év múlva még kevesebb orvos lesz, de kevesebb is lesz a beteg” – jelentette ki Berki, a tőle megszokott magabiztossággal, majd azt is elárulta, hogyan lendítené fel a főváros turizmusát.

„Budapest Európa egyik leggyönyörűbb városa, látható, hogy a turisták is imádják. Mi az, ami hiányzik a magyarokból? A vendégszeretet megvan, a korrektség viszont sok esetben hiányzik. Határozott célom egy mindenki számára élhető bulinegyed kialakítása. Hogyan? Azok az emberek, akik már öt-tíz éve a bulinegyedben élnek, a főváros ingyen megoldja a hangszigetelést, így egyből megoldódik a probléma és mindenki elégedett lesz” – ismertette a terveit Berki, akinek csütörtökön a honlapja is elindult, ahol a teljes programja megtalálható és le is tölthető.

További cikkek: