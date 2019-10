Berki Krisztián magas lóról szólt be ellenfeleinek – Videó!

Belföld

Berki ötlettára kifogyhatatlan, ha kampányvideók készítéséről van szó. Most a Hősök teréről jelentkezett és persze megint megmondta a tutit – számol be a Ripost.

Berki Krisztián a főpolgármester-választás kampányában kíméletlenül ütötte az ellenfeleit. Többször járt az alkalmatlan Karácsony Gergely Zuglójában és Kispesten is megmutatta a polgármesternek, Gajda Péternek, hogy kollégái mit szívjanak kokain helyett. Használt tehát kellékként lombszívót, ásót, sőt karácsonyfát és potencianövelőt is, most pedig valahonnan egy lovat kért kölcsön. A főpolgármester-jelölt nyeregbe pattant és szabályosan belovagolt Budapest emblematikus terére, hogy a vasárnapi önkormányzati választások előtt megfogalmazza végső üzenetét – tudatja a portál.

„A kampányban, minden jelöltnek sikerült bemutatkoznia. Karácsony Gergely gyáván elmenekült a sajtó elől a férfi vécébe. Puzsér csak őrjöngött, Tarlós István pedig szinte meg sem szólalt. Én pedig kimondtam és megmutattam azokat a gaztetteket, amikről senki sem beszélt. Vagy nem akart, vagy nem mert…” – kezdte mondandóját a Hősök terén a főpolgármester-jelölt, aki a továbbiakban sem fogta vissza magát.

Vasárnap bevesszük Budapestet! Én készen állok! Most rajtatok a sor! Október 13-án szavazzatok Berkire! A jövő Budapestjéért!#bb #berkibudapestert #fopolgarmesterleszek Közzétette: Krisztian Berki #aberki – 2019. október 11., péntek

„Zugló csődben van. Csak a parkolási programján bukik 300 milliót évente. Aki egy kerületet nem tud vezetni, az hogy akarna egy fővárost? A programom fent van a neten, elolvashatjátok. Hogy egy klasszikust idézzek: Végre csinálhatnánk valamit ebből a városból! Én nem közvélemény-kutatást akarok nyerni! Én megnyerem a választást! Október 13-án szavazz rám!” – kérte követőit Krisztián – írja a Ripost.

