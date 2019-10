Berki megmutatta, Karácsony elvtársai mit szívjanak kokain helyett – videó!

Belföld

Lokál ,

A főpolgármester-jelölt most Kispestet vette célba. Berki Krisztián, mint Zuglóban is tette, itt is készített egy videót,, amiben Karácsony MSZP-s haverjainak küldött egyértelmű üzenetet.

Berki Krisztián kreatív módját választotta annak, hogy elmondja véleményét Karácsony Gergely szövetségeseiről. A főpolgármester-jelölt ezúttal Kispesten járt, hogy ott maga szemléltesse, mivel is kellene foglalkoznia a szocialista képviselőknek ahelyett, hogy drogpartikon tivornyáznak és százmilliós közpénzek ellopásán gondolkoznak – írja a Ripost.



„Karácsony Gergely kispesti elvtársai elszívták és megszívták, pedig ezt így is lehetne” – írta Berki legújabb videójához, amelyben egy lombszívót beindítva faleveleket szippantott fel Kispesten.

Mint arról beszámoltunk, Berki Krisztián nem érti, hogy az alkalmatlan Karácsony Gergely, miért bujkál, holott a választóknak elszámolással és egyenes válasszal tartozik mindarról, amit Zuglóban művelt a polgármestersége alatt.

A főpolgármester-jelölt pénteken szólította fel ellenfelét, hogy lépjen vissza a javára, mert szerinte: „Budapestnek egy férfi kell, nem pedig egy beszari bájgúnár.”