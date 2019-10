Berki megoldaná a lakásgondokat

Belföld

Berki Krisztián független főpolgármester-jelölt 8 pontos programjából újabb 2 pontot fejtett ki a Ripostnak.

„A jelenlegi polgármesterek sajnos életveszélyes bérházakban szállásolják el az embereket. Ezek a házak olyan rossz állapotban vannak, hogy bármikor bekövetkezhet valamilyen katasztrófa. Ezért a bérház-program legfőbb célja, hogy ezeket az embereket azonnal átköltöztessük. Olyan könnyűszerkezetes házakat kell felhúzni, amikben biztonságban lakhatnak, miközben a bérházakat felújítjuk” – mondta bérházprogramjáról Berki Krisztián.

A celeb programjának másik eleme az útfelújítás, azon belül is a zökkenőmentes közlekedés.

„Nem is az utak felújítása a legfontosabb, hanem az, hogy a lehető legtöbb zöldterületet megőrizzük, a beépíthetőséghez mérten. Mivel hamarosan beköszönt a tél, az is kiemelten fontos, hogy újabb hókotrók beszerzésével garantáljuk azt, hogy a főváros útjain a téli időszakban is zökkenőmentes legyen a közlekedés” – fogalmazott a lapnak az izomceleb.

