Családi békét hozott Tóth Gabi és Krausz Gábor esküvője

Kiss Nóra

Október közepén mondta ki a boldogító igent az énekesnő Tóth Gabi és Krausz Gábor. A titkos esküvő az örök kötelék mellett más jelentőséggel is bírt. A séfnek az utóbbi években nem volt felhőtlen a kapcsolata édesapjával, Gabinak, születendő kislányának és a nagy napnak köszönhetően azonban apa és fia újra egymásra találtak.

Krausz Gábor bő egy év után áprilisban kérte meg a Sztárban sztár leszek! ítészének, Tóth Gabinak a kezét. A szerelmesek el is kezdték szervezni a hagyományos falusi menyegzőt, az énekesnő azonban rá egy hétre megtudta, hogy babát vár. A váratlan fordulat a terveket is felborította. „Az eljegyzést követő héten aztán kiderült, hogy babát várok, a terhességem miatt egy perc alatt szertefoszlottak az esküvőről szőtt álmok” – kezdte Gabi a Best magazinnak.

A Séfek Séfe zsűrije végül titokban, szűk körben vette feleségül születendő kislányának édesanyját gyermekkori otthonában. Gábor és édesapja között sok évig nem volt felhőtlen a viszony, a nagy nap azonban apa és fia kapcsolatába is békét hozott. „Édesapámék házában, egykori gyermekkorom helyszínén, ahol felnőttem, ott kötöttük össze az életünket. (…) Gabinak köszönhetően nemcsak az igazi szerelmet ismerhettem meg, hanem kaptam egy csodálatos családot, de visszakaptam a sajátomat is, leginkább az édesapámat. Azóta sokkal jobban megnyílunk egymásnak, sokkal bensőségesebb lett a kapcsolatunk, amit az általa szervezett esküvővel koronáztunk meg” – vallott a lapnak Krausz, akit édesapja egy megható videóval is meglepett élete legboldogabb napján.

„Az egyik legnagyobb ajándék és meglepetés a szertartáson számomra egy videó volt részben a gyermekkoromról, még az édesanyám is látható volt rajta. Tízéves voltam, amikor rákban meghalt, a mai napig nagyon hiányzik, de ilyenformán részese lehetett a boldogságomnak, remélem, fentről végigköveti az utamat. Sírtam, de édesapám szemében is láttam a könnyeket… 36 évesen révbe ért a fia, nem mondta ki, de tudom, hogy ezt gondolta” – tette hozzá az újdonsült férj.

„Nem voltam problémamentes gyerek”

Gábor korábban a Storynak vallott arról, miért romlott meg édesapja és közte a kapcsolat. „Bevallom, sajnos nem voltam egy problémamentes gyerek, különösen édesanyám elvesztése után, apám nehezen is tolerálta a viselkedésemet, elképzeléseimet. (…) Egy évig nem is beszéltünk, ami persze az én hülyeségemből is következett. Apám elengedte a kezem, én meg mentem a saját fejem után. (…) Amióta Gabival együtt vagyunk, és a magánéletemben meg a munkámban is sikeres vagyok, (…) látom rajta, hogy büszke rám.”