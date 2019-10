Csúnyán átverte a Jobbik a jobbikosokat

Belföld

A „DK-val és MSZP-vel […] önkormányzati szinten sem tartjuk […] elképzelhetőnek” az együttműködést — olvasható abban a Magyar Nemzethez eljuttatott levélben, amellyel Szabó Gábor pártigazgató igyekezett megnyugtatni a Jobbik tagságát – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A levél akkor született, amikor Volner János figyelmeztetése nyomán híre ment: az elnökség támogatná egy ellenzéki szivárványkoalíció összetákolását. Volnert nem sokkal később kizárták. Az összefogás létrejött.

Saját választmányát, tagságát és szimpatizánsait is becsapta a Jobbik, amikor egy évvel ezelőtt azt állította, nem fognak össze a baloldallal az önkormányzati választáson.

Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója tavaly október 5-én azt írta a választókerületi elnököknek és szervezőknek, hogy kizárják az országos összefogás lehetőségét a baloldali pártokkal.

Volner – a kizárását eredményező levelében – többek közt azt írta: Ezzel a szövetséggel, immár nyíltan felvállalva, létrejönne a Jobbik balliberális oldallal történő összeborulása. „A Jobbik elnöke és elnökhelyettese minden eddiginél erősebb szövetséget kíván kötni az önmagát alapító nyilatkozata szerint liberális, balközép pártként meghatározó, aktuálisan az önfelszámolás útján haladó LMP-vel.

És ez még csak a kezdet, az elnökségi üléseinken ennél sokkal vadabb ötletek is felmerültek már” – jelentette ki Volner. Hozzátette: a Jobbik már a DK jelöltjét segíti választási győzelemhez a fővárosban.

Szabó Gábor azonnal igyekezett megnyugtatni a tagságot és megmagyarázni a volt alelnök szavait. „A levél valótlanságokat állít, ugyanis az elnökség kizárta már az MSZP-vel, DK-val, Momentummal való országos összefogás lehetőségét, a DK-val és MSZP-vel meg önkormányzati szinten sem tartjuk ezt elképzelhetőnek, erről a múlt heti kongresszuson tájékoztatta is a küldötteket beszédeikben Sneider Tamás és Bana Tibor” – fogalmazott Szabó, aki azt is közölte: „Jelenleg még az is vita tárgyát képezi, hogy az LMP-vel mennyire lehetséges önkormányzati szinten összefogni.”

Ehhez képest a jobbikos képviselők tavaly decemberben a balliberális ellenzékkel együtt akadályozták az Országgyűlés munkáját, az önkormányzati választásokra pedig számos helyen nyílt szövetséget kötöttek.

Volner János a fentiekre úgy reagált, szürreális volt, ami egy éve történt.

– Mindenkinek hazudott a Jobbik vezetése, amiért a választók meg is büntették a pártot. Húszról hat százalékra zsugorodtak egy év alatt, a szavazók kétharmada fordult el tőlük – mondta Volner, aki szerint ezért is fontos a politikában az elvhűség.

