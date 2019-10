Curtis és Majka: Hisszük, hogy nekünk együtt van az életben dolgunk

Extra

Bár úgy tűnt a drog miatt egy életre befejezte a közös munkát Széki Attila Curtis és Majka, a két zenész közösségi oldalán jelentette be: ősztől újra együtt zenélnek. Mindenkit meglepett a döntés, hiszen pár hónappal ezelőtt még nyilvánosság előtt sértegették egymást, és abban se voltak biztosak, hogy valaha is közösen lépnek majd színpadra.

Majka és Curtis közösségi oldalán jelentette be, hogy másfél év szünet után folytatják a közös munkát. „A dolgok változnak… Néha az emberek el kell távolodjanak egymástól ahhoz, hogy aztán újra közel kerülhessenek. Reméljük, hogy ez a másfél év elég volt arra, hogy mindenki megtudja az életben mi a fontos, és mi a dolga. Hisszük azt, hogy nekünk együtt van az életben dolgunk!!! (…) A 100 Tagú Cigányzenekar őszi turnéján Atika már újra velünk lesz, és természetesen ez jövőre is így marad.”

A bejelentés hatalmas meglepetésként érte a rajongókat azok után, hogy tavaly augusztusban a műsorvezető társa drogfüggőségére hivatkozva, a nyilvánosság előtt vetett véget a közös zenélésnek. Curtis eleinte nagyon feldúlt volt, tagadta a vádakat, és többször nyilvánosan sértegette barátját. „Azért, mert egy b*zeráns állított rólam valamit, mostantól nem lehetek szarul, mert ezt kell hallgatnom” – fakadt ki a rapper, amit Majka sem hagyott szó nélkül. „Jobbulást, testvér! Szar dolog a hányás, hasmenés, főleg, ha havonta van! Aláírás: »egy b*zeráns«”

Attila arról is őszintén vallott, hogy sosem fog megbocsátani Majkának. „Sohasem érdekelt, hogy ki mit mond és gondol, de az, hogy Majka ilyen embernek állít be, totális nagy csalódás, mert nem ilyen vagyok. Míg élek, nem fogok neki megbocsátani. (…) Nem tudok és nem is akarok vele közösséget vállalni” – mondta korábban a Blikknek.

Curtis végül januárban belátta: mindent elveszíthet, ha nem számol le függőségével. Bevonult az elvonóra, azóta pedig nem nyúlt a kábítószerhez. Mindeközben megnősült, édesapa lett. A sok pozitív változás ellenére azonban azt vallották: nem terveznek újra összeállni.

Végig tartották a kapcsolatot

Hiába volt köztük feszültség a két barát tartotta egymással a kapcsolatot. „Mikor befeküdt az elvonóra, azelőtt egy-két héttel beszéltünk. (…) Mi nagyon szeretjük egymást, mindegy, ki mit mond vagy gondol” – mondta Majka korábban Azurák Csaba 1/1 című műsorában a TV2-n. Curtis pedig nemrég a Borsnak nyilatkozott arról, hogy kisfiáról naponta küld közös fotókat a rappernek.

Önállóan is sikeresek

Curtis az elmúlt másfél évben rengeteg koncertet adott, és saját albummal is kijött. Majka is folytatta a fellépéseket, és gyártotta a slágereket, a rajongók azonban rendszeresen megjegyezték, hogy a két zenész együtt a legjobb.

