Dicséret Amerikából Orbán Viktornak

A Breitbart amerikai konzervatív hír- és véleményportál beszámolója szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök megfogadta, hogy Magyarország erőt fog alkalmazni déli határának megóvására a bevándorlók hullámaitól, amennyiben Törökország veszélyezteti azt 3,6 millió ember Európába irányításával – írja a Ripost.

Orbántól idézi a cikk a figyelmeztetést, hogy erőt fognak alkalmazni szükség esetén és a szerb–magyar határon. Senkinek nem kívánom, hogy ezt kelljen igénybe vennünk – jelentette ki Orbán Viktor a sajtó képviselői előtt.

Orbán Viktornak a közszolgálati médiában elhangzott kijelentéséről beszámolt Amerika vezető konzervatív hírcsatornája, a Fox News is, amely emlékeztet: a 2015-ös migrációs válság tetőzésekor migránsok és menekültek százezrei érkeztek Európába a balkáni útvonalon. A migrációs hullámok élvonalába kerülő Magyarország szigorú határellenőrzést vetetett be, és egy kerítést is épített a határán – ismerteti a portál.

A Münchner Merkur bajor konzervatív napilap online kiadása cikkben számol be arról, hogy a Magyarország és a Keresztényszociális Unió (CSU) közötti feszültségek közepette Bajorország korábbi miniszterelnökét, Edmund Stoibert november 7-én a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével tünteti ki Orbán Viktor kormányfő Budapesten – írta szemléjében a Tűzfalcsoport.

A Ripost beszámolójából kiderül, a bajor lap szerint a vita erről garantált még akkor is, ha az arra méltó politikusok ily módon történő elismerése rutinnak számít. A kitüntetést személyesen Orbán nyújtja át, aki számára megtiszteltetés, mivel a magyar vezető szavai szerint Stoiber a két ország politikai és gazdasági kapcsolatainak javítását szolgálta. Stoiber nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország és Bajorország továbbra is szorosan együttműködjék, és szoros kapcsolatokat tartson fenn – és a CSU politikusa mindig is figyelembe vette Európa sokszínűségét, egyenlő alapon és megértéssel kezelte a népeket különböző történelmi fejlődésükkel, és így végső soron hozzájárult Európa újraegyesítéséhez.

Ha Ankara megnyitná Európa kapuit, migránsok százezrei árasztanák el Görögországot, a Balkánt és végül eljutnának a horvát–magyar határhoz. Budapest érdeke, hogy ez ne történjen meg. Elegendő volt egy Röszke – idézte az olasz Agenzia Nova Orbán Viktor szavait, aki a magyar rendőrök és a migránsok között, 2015-ben a határ szerb oldalán bekövetkezett összecsapásra utalt. A kérdést geopolitikai összefüggésekbe helyezve: a török támadásról Szíriában a magyar kormány vezetője szerint az Egyesült Államok és Törökország megállapodást kötöttek, és ezért nem lehet más külpolitikai kezdeményezés, amelyet megvitathatnának, kivéve, ha arról megállapodnának az ottani két fő katonai hatalommal is.

