Fegyveres férfi gázolt lopott mentőautóval! Tettestársát még keresik

Lopott mentőautóval elgázolt több gyalogost egy férfi kedden Oslóban – adta hírül a norvég rendőrség.

A közlés szerint a rendőrség elfogta a mentőautó tolvaját, akinél fegyver volt. Az elfogáskor lövésekkel megsebesítette a hatóság az elkövetőt. Sebei nem súlyosak.

Egyelőre nem közölték, hogy hány embert ütött el a mentőautós férfi, hányan sérültek meg, és állapotukról sem tudattak semmit.

A norvég NRK közmédia értesülése szerint egy gyerekkocsit is elütött a gázoló.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2

