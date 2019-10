Dobó Ági új szerepben próbálja ki magát

Belföld

Lokál

Dobó Ágiról köztudott, hogy a gasztronómia szerelmese, emellett imád gyerekekkel foglalkozni és beszélni. Most egyszerre hódolhat mindezeknek, ugyanis a Nemzetek Sajtfesztiválján a gyerekrendezvények háziasszonya lesz.

„Nagyon boldog vagyok, mert az életem legfontosabb részei – a gyerekek, a gasztronómia és a jó sok beszéd – koncentrálódnak egy eseményen. Úgy gondolom, nagyon fontos alaposan megismertetni a gyerekeket az őket körülvevő világgal, különösen a természettel, az élőlényekkel és a belőlük származó ételekkel. Manapság erre igen nagy szükség van, mert a kicsik sokszor nem tudják, hogy miként készül például a tej vagy a sajt. A Nemzetek Sajtfesztiválján ezt megtanulhatják, ugyanis mini sajtüzemben készíthetnek sajtot, megismerhetik a tejelő állatokat és vetélkedőkön vehetnek részt” – mondta a Lokálnak Dobó Ági.

Ági gyerekei nagyon érdeklődőek. Kisebbik fia, Nini éppen a „miért? – korszakban” van, amikor minden válaszra újabb kérdést tesz fel. Nagyfia, Beni pedig mindent szeretne tudni a világról, úgyhogy számára is igazi kánaán lesz a sajtfesztivál gyerekprogramja. Ráadásul az egész család szereti a sajtokat is.

„Én vagyok a legnagyobb gourmet a családban, elég széles spektrumon válogatok a sajtok között is, de a nagyon erős, intenzív ízeket nem mindig fogadom szeretettel. Borral szeretnem kóstolni a különlegességeket, a fűszereseket és csípőseket kedvelem a legjobban. Nagyon penészes, érett sajtot is ízlelgettem már, de úgy érzem, én nem vagyok elég érett hozzá. Ha külföldre megyünk, mindig vadászom a helyi specialitásokat, és boldog vagyok, ha sajtokat is találunk. Sok olyan helyen jártam az elmúlt időszakban, ahol a gasztronómia kihagyhatatlan eleme volt a sajt, így például Erdélyben és Szlovákiában csodálatosakat kóstoltam, és nem volt ez másképp Franciaországban és Olaszországban. Szerencsére a gyerekeim nagyon nyitottak, rengeteg ételhez esznek sajtot, a sajtos omlettek, melegszendvicsek mindig nagyon népszerűek nálunk. Ha valamilyen típust nem eszik szívesen, akkor belecsempészem az ételükbe, és máris örömmel fogyasztják. Rászoktattam őket arra, hogy maguknak készítsenek ételeket, így például sajtnyársakat is szoktak csinálni. 4-5 féle, akár színes sajtot felkockázok, ők pedig a nyársra felhúzogatják, némi szőlővel vagy más bogyós gyümölccsel megspékelve. Óriási élmény számukra, hogy ők csinálták. Amiért pedig mindig rajonganak: 2 tortilla lap közé többféle sajtot és sonkát teszünk, palacsintasütőben megsütjük mindkét oldalát, és pizzavágóval felszeleteljük” – tette hozzá lelkesen Ági.