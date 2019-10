Dráma! Terry Black gyerekeinek ezzel kell megküzdenie

Extra

Lokál ,

Hiába töltötte be az oly sok kamasz számára varázslatos 18. életévét Dani, mégsem tudott felhőtlenül örülni nagykorúságának.

Mint arról beszámoltunk, Terry Black egy szívműtét után hunyt el egy müncheni kórházban szeptember 16-án. Az előadóművész gyerekei számára akkor még az sem volt egyértelmű, hogy mi lesz velük, hiszen Fannika még csak 14 éves, így akár nevelőszülőkhöz is kerülhettek volna.Ez szerencsére nem így lesz, azonban most egy nagyon komoly problémával kell megküzdeniük a gyerekeknek. Így Dani születésnapi öröme nem csak a gyász miatt, de a kilátástalan jövőjük miatt is elmaradt.

– Akármilyen szomorú is ez a helyzet, mégiscsak 18 éves lett Dani – mondta a Blikknek Terry Black Svájcban élő barátnője, aki nem tudja, mi lesz a rá bízott gyerekekkel, félnek, hogy utcára kerülnek a komoly tartozás miatt.

– Terry a betegsége miatt többet volt kórházban, mint otthon, utólag már tudom, hogy augusztusban az ismerőseitől búcsúzni ment haza, csakhogy ezt senki sem sejtette. Az utolsó egy évben döntenie kellett, hogy egyenek a gyerekek, vagy a lakbért fizesse, de nem akarta sokkolni őket a rettenetes anyagi helyzetével – magyarázta a Blikknek Mónika a tartozás okát.

– Amikor hét éve kijöttünk, egy évet menekülttáborban éltünk nagyon rossz körülmények között, kimaradt a suli is, de megtanultunk Fannival németül, azután lett végre otthonunk. Apu halála után sokan hívogattak, ígérték, hogy segítenek, de eddig nem történt semmi. Hiába vártam azt is, hogy a keresztapám felhívjon köszönteni. Pedig nem kérek semmi mást, csak azt, hogy eltemethessem az apukámat, ahogy akarta, Magyarországon – mondta a Blikknek Dani, akit a gyámhivatal munkatársai arra biztatnak, hogy menjen dolgozni és keressen új lakást, de ő tovább szeretne tanulni. A nagykorúságát szendvicsekkel, üdítővel, egy ajándékba kapott csokitortával és lufival ünnepelte.