Drámai vallomás Csillától! Felelevenítette a végzetes perceket

Újra és újra átéli azt a szörnyű balesetet, amiben elvesztette kisfiát L.L. Junior exe. Csilla elárulta, hibáztatja magát, de küzd Lacikáért, hogy ismét ő nevelhesse.

Mint arról beszámoltunk, már több, mint egy hónapja, hogy a szörnyű tragédia megtörtént, amikor az énekes azonnal magához vette a nagyobbik fiút, akivel volt párja csak elvétve találkozik.

„Az egész négy másodperc volt” – emlékezett vissza a tragédiára az édesanya, akit nagyon megviselt a baleset, de nem őrült bele a gyászba.

„Jól vagyok, nincsenek pszichés zavaraim. Képes vagyok nevelni Lacikát. Sőt nagyon is szeretném és nagyon várom azt a pillanatot, hogy velem legyen” – mondta az asszony, akinek legnagyobb félelme jelenleg az, hogy nem tudja, kisfia hogyan dolgozza fel öccse halálát. Lacika ugyanis szintén végignézte a balesetet – írja a Blikk.

„Nem tudom, hogy a gyerek hogyan gondolkozik ezzel az egésszel kapcsolatban, hiszen nem vagyok ott vele. Nem tudok annyit beszélgetni vele. Viszont amikor találkozunk, akkor sokszor emlegeti Dávidot” – idézi a portál Csilla szavait.

„Az utolsó percekig mosolygott, és annyira csodálatos volt az egész lénye. Annyira hálás vagyok azért, hogy én voltam az anyukája. És szeretném, ha az emberek nem ezt a hatalmas tragédiát látnák benne, hanem, hogy ő egy igazi csoda” – árulta el sírva a gyermekét gyászoló z édesanya.

„Ha ott sem vagyok, akkor is magamat hibáztatnám, mert nem voltam ott… Hibáztatom magam. Igen. És szerintem fogom is életem végéig. De Lacikának szüksége van rám, és szüksége van arra, hogy ne hibásokat keressünk” – jelentette ki Csilla, aki a bíróságon mindent be akar bizonyítani.

Mint arról beszámoltunk, L.L. Junior és Csilla kisfiát augusztus 31-én gázolta halálra egy autó. Az énekes még aznap este magához vette Lacikát, azután eddig az anyuka csak egyszer találkozhatott a gyermekével.Azóta, hol arról szólnak a hírek, hogy L.L. Junior nem akarja elvenni párjától a kisfiút, hol pont az ellenkezője derül ki.

