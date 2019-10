Duna-menti kikötők újulnak meg csaknem 1 milliárd forintból

Belföld

Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös-átkelés, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Schanda Tamás közölte, hogy a személyforgalmi kikötők projektjéhez 500 millió forintot az ITM biztosít költségvetési és kohéziós forrásokból a Széchenyi 2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében, vissza nem térítendő támogatásként. A fennmaradó részt a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. saját forrásból fedezi, megteremtve és fejlesztve a személyhajózás infrastrukturális feltételeit az érintett településeken – tette hozzá.

Komáromban új, 40 méteres úszóművet kötnek be, rendezik a környező területeket, parkoló és kiszolgáló helyiségek építésével teszik a kikötőt alkalmassá a szállodahajók teljes körű kiszolgálására.

Esztergomban elbontják a romos épületeket, és a helyükön rendezvények befogadására is alkalmas kikötőt hoznak létre. A környezetet itt is zöldítik, kerékpártárolókkal és új utcabútorokkal szerelik föl.

Zebegényben mederkotrással és a gyalogos közlekedést szolgáló út megépítésével egészül ki a beruházás, hogy a település bekapcsolódhasson a Dunakanyar hajós közlekedésébe.

Gyalogutat és új infrastruktúrát igényel a nagymarosi oldal vonatközlekedéséhez kapcsolódó dömösi átkelő is, Visegrádon pedig a már kiépített kapacitásokat bővítik. A medret itt is mélyítik, hogy a menetrendi járatok mellett a szállodahajók is ki tudjanak kötni – sorolta.

Schanda Tamás a belföldi turizmus fejlesztésével, a kikapcsolódási lehetőségek bővítésével indokolta a beruházásokat. Várakozása szerint a hajóforgalom jelentősége növekedni fog az erősödő belföldi keresletnek köszönhetően, ezért – mint mondta – több forrásból is támogatják az ehhez szükséges fejlesztéseket.

A dunai gyorshajózás fejlesztésére a kormány 12,5 milliárd forintot különített el, a balatoni hajózás fejlesztésére pedig csaknem 7 milliárd forint jut – tette hozzá.

Völner Pál a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökeként üdvözölte, hogy az állam nem csak az új hajók vásárlását, hanem a kikötői fejlesztéseket is jelentős összegekkel segíti. Véleménye szerint a támogatást elsősorban az indokolja, hogy a költségek meghaladják a hajózási társaságok lehetőségeit. A Dunakanyar ráadásul kiemelt turisztikai célpont, ezért különösen fontos, hogy hogy ne csak közúton és vasúton, hanem hajóval is elérhető legyen, és ezzel is erősödjön a térség idegenforgalmi vonzereje – hangsúlyozta Völner Pál.

