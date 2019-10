Külföld

Lokál ,

Az amerikai hadsereg légierejében szolgáló Kenneth O’Brien őrmester hősies tetteiért vehetett át kitüntetést, ám az ünnepségre tartva valami elképesztő dolgot tett.

O’Brien korábban egy égő autóból húzott ki egy férfit, előtte pedig egy búvár életét is megmentette. Ezek a tettek önmagukban is elismerést érdemelnek, de az őrmester a díjátadóra tartva még egy fuldokló kisbabát is újraélesztett a gépen, amellyel sokszorosan is hőssé vált.