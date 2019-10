Eligazításért rohant Karácsony Gergely Brüsszelbe

Belföld

Brüsszelben, az Európai Parlament épületében próbálta szóra bírni Karácsony Gergelyt a V4NA nemzetközi hírügynökség egy titkos tárgyalás előtt, ahová a balliberális ellenzék teljesen alkalmatlan főpolgármester-jelöltje a szocialista Ujhelyi István társaságában érkezett. A botrányt botrányra halmozó zuglói polgármester a teljesen világos kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni, inkább bemenekült a tárgyalószobába. A tárgyalás részleteit titokban tartják, miközben a Frans Timmermans-szal készült közös kép egyértelmű üzenet: Karácsony még a főpolgármesteri kampányban sem a budapestiekkel akar találkozni, hanem azonnal Soros Magyarország ellen hadjáratot folytató brüsszeli emberéhez rohan, amikor ő magához rendeli – írja az Origo.

A V4NA nemzetközi hírügynökség Brüsszelben vette fel, ahogyan Karácsony Gergely, a Zuglót a csőd szélére jutattó ellenzéki főpolgármester-jelölt eligazításra érkezik az Európai Parlament brüsszeli épületébe, ahová Frans Timmermans, a baloldal szélsőségesen bevándorláspárti politikusa, és egyben Soros György legfőbb szövetségese rendelte be azután, hogy a sorozatos botrányok miatt Karácsony kampánya végképp összeomlott.

Timmermans korábban több titkos találkozót is folytatott az amerikai tőzsdespekulánssal, arról persze már nem beszélt, hogy miről is egyeztettek. Timmermans egyébként legutóbb egy nyilvános rendezvényen egyértelműen hadat üzent a nemzetállamoknak.

A V4NA arra lett volna kíváncsi, hogy kivel és miről tárgyalt Karácsony, azonban válasz helyett egy pökhendi megjegyzésre futotta csak a teljesen alkalmatlan főpolgármester-jelölttől. A zuglói városvezető csak annyit mondott, hogy nem a migránsok betelepítéséről tárgyal.

A gyanú azonban elsősorban nem is ez: Timmermans és a Soros-birodalom megbízható szövetségesei most azon dolgoznak, hogy Magyarország kevesebb fejlesztési pénzt kapjon pusztán azért, mert hazánk ellenállt a migránsáradatnak és megvédte saját és az Európai Unió schengeni határait – magyarán teljesítette az egyezményben vállalt kötelezettségeit. Ezért akarja kézbe venni Timmermans személyesen Karácsony kampányát, mindenáron valamilyen szövetségesre akar találni Magyarországon, még ha annyira alkalmatlan és esélytelen is, mint a zuglói botránypolgármester – ismerteti az Origo.

Karácsony totális alkalmatlanságát egyébként jól bizonyítja, hogy külön tolmáccsal érkezett a titkos egyeztetésre, mivel ő maga bevallottan egyetlen idegen nyelven sem tud megszólalni.

Az Origo a napokban többször is megmutatta, hogy Karácsony Gergely hogyan menekül a kérdések elől. Nem véletlenül: a Karácsony őszödi beszédét jelentő hangfelvétel nyilvánosságra kerülése, a korrupt szocialista elit lelepleződése, az egykori beosztottja, egy köztiszteletben álló doktornő által szexuális zaklatással megvádolt újbudai polgármester ügyével a szerencsétlenkedő zuglói polgármester nem tud mit kezdeni. Így hát a bevándorláspártiak brüsszeli helytartójáig rohant iránymutatásért.

A portál beszámolójából kiderül, hogy mennyire próbálta elterelni a figyelmet a brüsszeli útjáról, azt jól jelezte, hogy a baloldaliak egyszer már miniszterelnök-jelöltként megbukott politikusa egy hatalmas nagy hazugságtól sem riadt vissza.Történt ugyanis szerdán, hogy egy nevetséges, tüntetéseknek is jó csak indulattal nevezhető összeverődésen a TV2 székháza előtt kijelentette, hogy holnap megint eljövünk.

Szerda esti távozásakor is hasonló képsorok zajlottak le, akkor az Origo kamerája előtt jött zavarba, pedig nagyon egyszerű kérdésekre kellett volna válaszolnia.

A felvételekből kiderül, hogy Karácsony irgalmatlanul rossz viszonyban van az MSZP-vel, azzal az MSZP-vel, amely őt jelölte. Szerinte a zuglói MSZP-sek szét akarják lopni a kerületet, a helyi országgyűlési képviselő, Tóth Csaba egy bűnöző (többször megfenyegette Karácsony családját), Horváth Csaba erénye, hogy legalább azt tudja, miért jár börtön, saját magáról pedig voltaképpen elismeri, hogy nem alkalmas arra, hogy rendet tegyen Zuglóban. A felvételt egyébként ellenzéki médiumok jelentették meg – nem véletlenül: lemondtak róla, tudják, hogy kikap, és már október 14-ére, a választás utáni időszakra készülnek. Azt próbálják sugallni, hogy nem a baloldal omlott össze, nem az ellenzék kudarcáról van szó, hanem csak egyetlen, alkalmatlan jelöltről, Karácsony Gergelyről. Nem csoda, hogy Brüsszelig ment segítségért, ugyanis idehaza még a saját “szövetségeseiben”, az ellenzéki roncsderbi többi résztvevőjében sem tud megbízni.

Az Origo az alábbi kérdéseket tette fel:

Miért szidja Karácsony a szövetségeseit a felvételen, és később miért tagadja ezt? Indít-e belső vizsgálatot, hogy melyik szövetségese szivárogtatta ki a felvételt és miért? Mivel fenyegette meg Karácsony Gergelyt Tóth Csaba, zuglói szocialista elnök? Miért szidta Karácsony Gy. Németh Erzsébetet és Tüttő Katát? Vajon kire, mire utalhatott, amikor az elásásról beszélt? Kinek az érdekében áll az egész beszéd kiszivárogtatása? Miért menekült el többször Karácsony a kérdések elől, ha nincs semmilyen takargatnivalója?

Nem véletlen egyébként, hogy a zuglói botránypolitikus – akinek a gondjaira bízott városrészt már csak egy folyamatosan megújított kétmilliárdos folyószámlahitel tartja életben – nem nagyon igyekezett a TV2 előtti tüntetés második felvonására, ugyanis szerda este a kezdéskor legfeljebb 50-en lehettek, de később is csak maximum 90-en gyűltek össze.

Nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen bukást nem akar megismételni még a teljesen alkalmatlan Karácsony sem.

Ugyanis még a saját támogatói közül sem tudott összegereblyézni száz embert, hogy elmenjenek vele hangoskodni a csatorna elé. Karácsony Gergely tehát a szexuális zaklatási ügyben vergődő és a kérdések elől szintén menekülő László Imre XI. kerületi gyurcsányista polgármester-jelölt mellé is odaállt, hogy aztán egy nappal később már egy szót se merjen beszélni a visszataszító ügyről.

Az orvosnő, akit Gyurcsány embere zaklatott, elmondta: az egyik alkalommal László Imre az asztalon akarta megerőszakolni, ekkor dulakodásig fajultak az események. Máskor arra szólította fel, hogy simogassa meg a nemi szervét, és amikor az orvosnő ennek nem akart engedelmeskedni, arra célozgatott, hogy ő a főnöke. A korábban orvos-igazgatóként dolgozó Gyurcsány-párti politikus durván visszaélt a hatalmával, megalázó helyzetbe kényszerítve a szakmájában elismert beosztottját.

A Tények felvételei:

Nem véletlen, hogy László Imrét nemcsak mi nem tudtuk elérni, de még a vele baráti propagandasajtónak sem vette fel a telefont, ugyanis nem lehet olyan kérdést feltenni az ügyben, amire az újbudai ellenzéki jelölt ne keveredne hazugságba. Ezért csak kimódolt Facebook-üzenetekben és beszédekben kommunikált, kérdezni nem lehetett.

Karácsony Gergely, Zugló csődbe vivője, a szexuális zaklató László Imre támogatója tehát Brüsszelbe menekült eligazításért Soros György emberéhez, hogy az ellenzék EP-képviselőivel egyetértésben Magyarország érdekei ellen lobbizzon.Azzal pedig, hogy egy gyenge Magyarországért politizál, egyértelművé vált, hogy az alkalmatlan Karácsony Gergely kiszolgáltatná Magyarországot a bevándorláspártiaknak.

