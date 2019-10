Elképesztő fordulat! Demcsák Zsuzsa készülhet az esküvőre

Extra

A műsorvezető a hétfő reggeli Mokkában jelentette be, hogy az utolsó akadályt is megoldották, Krishan itthon is elveheti a kedvesét – számol be a Ripost.

Sugárzó mosollyal jelentette be a Mokka hétfői adásában Demcsák Zsuzsa, hogy Krishan megszerezte Indiában a szükséges papírt, így már nincs akadálya annak, hogy Magyarországon feleségül vegye a csinos műsorvezetőt – írja a lap.

„Jelentem, megvan a papír! Már csak a hivatalos fordítások kellenek, meg az úgynevezett apostille (közjegyző általi hitelesítés – a szerk.), de ezeket már itthon, Magyarországon is el tudjuk intézni. Megvagyunk” – mondta el örömmel Zsuzsa, aki már nagyon várja, hogy kedvese hazatérjen hozzá.

A Ripost beszámolója szerint a műsorvezető azt is elárulta, szűk körű esküvőre vágynak, nem szeretnének nagy felhajtást, inkább a szeretteikkel élnék meg a fontos pillanatot. Gyereket egyelőre nem szeretnének, úgy érzik, Zsuzsa gyerekeivel, Benedekkel és Tamarával teljes az életük.

„Nem téma ez nálunk. Ő mindig azt mondja, hogy megvan a családja, és az a fontos, hogy mi együtt legyünk, ennél nem kell több” – fogalmazott a műsorvezető.

