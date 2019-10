Elkészült Európa legmenőbb játszótere a Városligetben

Belföld

Lakatos Brigitta ,

Indul a visszaszámlálás! 12 nap múlva, október 26-án megnyitja kapuit a családok előtt az ország legmenőbb játszótere a Városligetben. Az elkészült Nagyjátszótér ingyenesen használható, és a világ bármelyik pontján megállná a helyét. A Lokál izgalmas részleteket tudott meg a csodaparkról, a gyerekek pedig imádni fogják.

– Elkészült Magyarország egyik legkomplexebb és legkorszerűbb játszótere a Városligetben a Liget Budapest Projektnek köszönhetően. A játszótér az őszi tanítási szünet első napján, október 26-án megnyitja kapuit a családok előtt – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. A több mint 13 000 négyzetméteres parkrészbe közel félszáz különleges játékelemet építettek be. A Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált.

– A megújuló Városliget a rekreáció, a sport, a művészetek centruma lesz. Számos módon szeretnénk inspirálni az ide látogatókat a Szépművészeti Múzeum és a megépülő Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Zene Háza, a Magyar Innováció Háza látogatására. Ezért választottunk egy ikonikus magyar festményt inspirációnak a játszótér központi elemének. Emellett jó néhány felfedezőösvény is segíteni fogja a játékos tanulás eszközével a gyerekeket a Ligethez köthető kulturális értékek bemutatására, és mindegyiknek a kiindulópontja a Nagyjátszótér környéke lesz – tudta meg a Lokál a Liget Budapest Projekt sajtóosztályától.

A gyerekek biztonsága érdekében a területet egy másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítés védi, melyen öt bejáratot alakítottak ki. Az összesen mintegy 50 játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként csoportosítva megfelelően fejlesszék a gyerekek képességeit. 6 különféle csúszda, 10 fajta hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homokozó, 7 típus egyéni és páros rugós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin, hosszan kanyargó patak zsilipekkel és vizes játékokkal várja a gyermekeket. A játékelemek egy része speciális, integrált kialakítású, tehát az egészséges és fogyatékkal élő gyermekek együtt is tudnak rajtuk játszani.

– A skandináv országokban, illetőleg Németországban vannak olyan játszóterek, amelyekben – részleteiben hasonlóan – számos eszközt a világszínvonalú Berliner eszközgyártó készített. Ismereteink szerint azonban olyan összetett, gyerekeknek épített játszótér (amelyik minden korosztályra fókuszál, illetve tervezésekor, amiben gyerekek is részt vettek hangsúlyos szempont volt az inklúzió és kalandpark-jellegű elemek beépítése) térítésmentesen nincs Európában – tájékoztatták lapunkat.

– A Városliget Ifjúsági Tanácsadó Testülete hangsúlyosan jelenítette meg azt a kérést, hogy sokféle hinta legyen, magasra lehessen ugrálni a földbe épített trambulinokról és legyenek izgalmas mászófelületek. Szempontjaikat maximálisan érvényesítettük – írta a Liget Budapest Projekt a Lokálnak.

Hol található?

A Nagyjátszótér a Városliget dél-keleti részén, a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen kapott helyet, melynek köszönhetően minden környező sétányról könnyen és akadálymentesen megközelíthető.

Itt a jövő! Jön az okos-csúszda

A SMART-megoldások sem hiányoznak majd a digitális nemzedék modern játszóparkjából, például az okos-csúszda méri a sebességet.

– A most megújuló park területén több, telefon töltésre alkalmas pad kerül kiépítésre, a látogatók ingyenes wifi hotspot szolgáltatást vehetnek igénybe, és csatlakozhatnak egy olyan digitális közösséghez, amely a park és a benne található intézmények látogatói számára egyedi kedvezményeket, további kényelem és élményfókuszú szolgáltatásokat kínál – tudta meg a Lokál.

Játék közben is tanulnak

A kisebbek homokos játszórészében előásható őskori régészeti leleteket imitáló fosszíliamásolatok ösztönzik játékos formában tanulásra a kicsiket.

A fejlesztésekkel természetesen gondoltak a kismamákra is, a baba-mama hintával akár már a pár hónapos csöppségek is kipróbálhatják a ringatózás nyugtató élményét, és a parkrészben nyugodt, szoptatásra alkalmas részeket különítettek el, ahol pelenkázni is lehet.

Az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció jegyében nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre.

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7 új játszótér kap helyet a megújuló parkban. Hol lesznek ezek, és milyen újabb megoldásokkal találkozhatunk?

· A Vakok Kertjében már helyet kapott egy speciális játékokkal felszerelt játszótér

· A Nagyjátszótér mellett helyet kap egy 1000 m2-es terep-játszótér, mely elsősorban a nagyobb iskolások számára kínál különleges ügyességi-mozgási lehetőségeket: pl. pump-track pálya, mászófal

· A Városligeti tájépítészeti megújítás további ütemeiben a KRESZ-park területén helyet kap egy közlekedési tematikájú játszótér

· A Magyar Zene Háza szomszédságában egy speciális, zenei tematikára épülő játszóteret alakítanak ki, ahol több hangképző játékot is kipróbálhatnak a kicsik és a nagyok is

· A visszatérő Páva-szigeten a meglévő játszóteret felújítják és új, tematikus elemekkel bővítik

· Az Új Nemzeti Galéria szomszédságában egy családi, kutyás játszóteret is kialakítanak