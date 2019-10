Emelkedett a családok életszínvonala

Belföld

Fábián Eszter ,

2018-ban a gazdaság erősödésével együtt emelkedett a magyar emberek, a családok életszínvonala – jelentette ki Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Mint elmondta, 2018-ban a magyar gazdaság jóval az unió átlagos szintje felett bővült, az államháztartás stabilitása tovább nőtt, a hiány is kedvezően alakult, és a GDP-arányos államadósság is a vártnál nagyobb ütemben csökkent. Tavaly az alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 330 ezer forintra nőtt, és a nyugdíjak reálértékének emelkedése is folytatódott.

