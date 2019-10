Emilio: Sok bulit hozott a Haju vana dududu

Extra

Kiss Nóra ,

Az egész országot nevetésre fakasztotta Emilio hat évvel ezelőtti Get Down On It előadása, amire Ganxta Zolee és a Tankcsapda tagjai hívták fel a figyelmet egy videóban. Ezt követően a halandzsázásról készült mémek elárasztották az internetet, Emilio pedig bevallotta: a bakizásának köszönhetően rengeteg helyre hívják fellépni.

A Tancskapda TANK TV című YouTube sorozatában viccelődött Ganxta Zolee a banda tagjaival Emilio 2014-es fellépésén. Az énekes a SzerencseSzombat sorsolásán énekelte az ismert Get Down On It slágert, aminek egy részét halandzsázva adta elő.

„Ezt mondta szó szerint: Haju vana dududud” – mondta nevetve Ganxta.

A videó után hatalmas nézettsége lett Emilio előadásának, az erről készült mémek pedig elárasztották az internetet. Az énekes most a TANK TV legújabb epizódjában vallott bakizásáról.

„Nem akarok magyarázkodni, én vagyok annyira laza zenész, hogy bevalljam: nem néztem meg azt a pár sor szöveget, és elhalandzsáztam az egészet. (…) Volt egy kiesésem, megállhattam volna görcsösen, de nem tettem. Bevállalós csávó vagyok, akinek van humora, ezért végigcsináltam” – kezdte Emilio.

„Én olyat röhögtem magamon akkor. Az dobja rám az első követ, aki nem hibázott már színpadon. (…) Az a legnagyobb, hogy ez a dolog rengeteg bulit hozott nekem. Még az is lehet, hogy ezt a dalt így el is viszem a műsoromba. De nekem is meg kell tanulnom ezt a haju vana dududut” – tette hozzá a zenész.

