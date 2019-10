Ez vár ránk! Riasztást adtak ki

Belföld

Csütörtökön a Dunántúl északkeleti felében és az északkeleti területeken viharos (60-80 km/h) lökések kísérik az északnyugati, északi szelet, ezért az Országos Meteorológiai Intézet riasztást adott ki.

Délután északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Estére keleten is megszűnik az eső, másutt legfeljebb egy-egy futó zápor lehet. Éjszaka az ország nagy részén túlnyomóan derült lesz az ég. Holnap napközben gomolyfelhős, napos idő várható számottevő csapadék nélkül, majd a késő délutáni esti óráktól nyugat felől felhősödés kezdődik, és ott már kisebb eső is előfordulhat. Ma kezdetben még gyakran kísérik erős, főleg a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések az északi, északnyugati szelet, amely éjszakára mindenütt veszít erejéből. Pénteken az ország legnagyobb részén többnyire mérsékelt marad légmozgás, csupán Sopron környékén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések a déli szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de főként a középső országrész szélvédett vidékein gyenge légköri fagy is előfordulhat, talajmenti fagy pedig többfelé valószínű. A legmagasabb nappal hőmérséklet pénteken 14 és 18 fok között várható – olvasható a közleményben.