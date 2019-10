Ezért rajong Madár Vera

Extra

Bár a népszerű színésznő nádszál karcsú és vigyáz az alakjára, de imádja a finom falatokat és kimondottan rajong a különleges ételekért. Főként akkor, ha sajt is található az összetevők között, és férje készíti el a specialitását.

Madár Vera vendéglátós családból származik, a sajtok szeretetét az apukája tanította meg neki.

„A dédim is készített otthon sajtot házilag, szinte most is itt érzem a számban az ízét. Mindig érdekelt, hogy hogyan lesz a tejből sajt, de én nem éreztem ambíciót, hogy tevőlegesen részt vegyek benne, inkább csak kóstolgattam. Azt hiszem, a sajtok iránti rajongásom már akkor elkezdődött. A mozzarellát, a füstölteket és az ízesített készítményeket szeretem a legjobban. Van egy nagyon finom, diós camembert, ami az abszolút favorit nálam. Különösen tetszik a dió és a sajt együtt. Kedvelem a fűszeres ízeket, így azokat a sajtokat is, amelyek egy kicsit meg vannak bolondítva” – mondta lapunknak a Jóban Rosszban színésznője.

Vera nem tartja magát nagy gourmet-nak, azonban vadássza a különlegességeket hazánkban és külföldön egyaránt.

„Úgy gondolom, az a helyes, ha elsősorban a saját nemzetünk gasztronómiájával vagyunk tisztában, nagyon sok szakember is azt ajánlja, hogy a helyi termékeket részesítsük előnyben. A kecskesajttól a juhsajtig minden megtalálható nálunk, így nem feltétlenül kell messzire menni azért, hogy finomat ehessünk. Igyekszem ezt szem előtt tartani, de amikor olyan országban járok, ahol a sajtkészítésnek különleges kultúrája van, és kimondottan híres a sajtjairól, akkor természetesen megkóstolom. Azonban most nem is kell elutaznom, mert hamarosan szinte egész Európa és már országok sajtkülönlegességei is hazánkba érkeznek a Nemzetek Sajtfesztiváljára, ahol bárki megkóstolhatja az országok legfinomabbjait. A férjemmel már alig várjuk, hogy beléphessünk a sajtmennyországba, mert lehet, hogy új sajtra lelünk a kedvenc ételünkhöz. Ha nagy ritkán kettesben otthon vagyunk és van időnk főzőcskézni, akkor szinte mindig erre esik a választásunk, mert mindketten imádjuk. Ez egy halas fekete tészta egy pikáns szósszal és hozzá egy különleges sajttal; számunkra ez az ízek orgiája” –

tette hozzá lelkesen a népszerű színésznő.