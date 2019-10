Ezt látni kell! Így teltek Will Smith napjai Budapesten – Videó!

Extra

A szupersztár hazánkban reklámozta a Budapesten is játszódó Gemini Man című filmjét, és ha már szeretett városában járt, hatalmas bulival megünnepelte 51. születésnapját is. Will Smith most közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben testközelből mutatja meg a magyar fővárosban töltött napjait.

Kis túlzással szeptember vége csak Will Smithről szólt kis hazánkban. Az amerikai színész saját bevallása szerint is rajong Budapestért – számol be a Blikk.

A sztár minden rajongója örömére újabb nagyon szórakoztató videóval állt elő a budapesti látogatásáról:

