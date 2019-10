Fejlemény! Ez az örökség mentheti meg Terry Black gyerekeit

Extra

Egy esetben megoldódnának az előadóművész gyermekeinek a pénzügyi gondjai. Mégpedig, ha a bíróság elfogadná a 2016-ban elhunyt színésznő, Némedi Marika végrendeletét, amiben három budapesti és két vidéki ingatlanát Fannira hagyta.

Azonban ezt a a végrendeletet megtámadták a színésznő testvérei. A per során az igazságügyi írásszakértő kijelentette, hogy a végakaraton szereplő aláírás hamis, de Terry Black fellebbezett – írja a Ripost.

„Némedi Mari éveken át gyakran hangoztatta, hogy mivel saját gyermekeként szereti Fannikát, ő lesz az egyetlen örököse. Erről tanúskodott az a végrendelet is, amit véleményem szerint is ő hagyott hátra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy gyámként kötelességem folytatni a harcot a kislány örökségéért” – kezdte Terry Black Svácjban élő barátja, Mónika a Ripostnaknak.

Az előadóművész fia pár nappal ezelőtt töltötte be a 18. életévét, azonban Dani mégsem tudott felhőtlenül örülni nagykorúságának.

Terry Black egy szívműtét után hunyt el egy müncheni kórházban szeptember 16-án. Az előadóművész gyerekei számára akkor még az sem volt egyértelmű, hogy mi lesz velük, hiszen Fannika még csak 14 éves, így akár nevelőszülőkhöz is kerülhettek volna.Ez szerencsére nem így lesz, azonban most egy nagyon komoly problémával kell megküzdeniük a gyerekeknek. Így Dani születésnapi öröme nem csak a gyász miatt, de a kilátástalan jövőjük miatt is elmaradt.