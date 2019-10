Feke Pál: A feleségem egy erős csaj

Extra

Holló Bettina ,

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és egy férfivendég boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Ábel Anita, Balázsovits Edit, Bódi Margó, Kiss Orsolya, Hadas Kriszta faggatta a férfivendéget, Feke Pált munkáról, szerelemről, apaságról.



Élete eddigi legboldogabb időszakát éli Feke Pál. Amellett, hogy rengeteg munkája van, a magánéletben is megtalálta a boldogságot. Öt éve ismerte meg élete szerelmét, Leilát, akiről noha keveset mesélt, a Nő Commentben ezúttal kivételt tett.

“Ő egy fantasztikus sportoló, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok öttusázó, de nem ez a lényeg, nem ezért szerettem bele. Ettől függetlenül persze nagyon büszke vagyok rá. (…) Épp egy rendezvényen voltam Mikulás, amikor megismertük egymást. Ő szólított le, mert ő igenis akart engem, amire én szintén nagyon büszke vagyok. Ott összemelegedtünk, azóta pedig már összeházasodtunk, és családunk is lett” – árulta el a színész, akinek 2017 nyarán született meg első gyermeke, Mimi.

“Őrületes szerelem ez, és az egyik barátom azt mondta, hogy ez egy életen át tart, és ahogy nő fel, csak még nagyobb lesz. Most is elérzékenyülök, ahogy beszélek róla. Imádom, hogy ugyanúgy élünk mint mindenki, füvet nyírok, kertes házunk van, ahol mindent megcsinálok, amit egy pasinak meg kell csinálnia. Szerencsésen alakult az életünk, egy olyan helyen építkeztünk, ahol az édesanyám is ott van, csak neki egy kisebb házikója van. Nagy szimbiózisban élünk mi így négyen, sok segítséget kapunk tőle az elejétől kezdve” – mesélte boldogan Feke, akinek jól is jön a nagyszülői segítség, hisz mint mondja, a felesége nem az az otthonülő típus.

“Az én feleségem nagyon mai nő, nem tudott volna mindent félre dobni, nem dolgozni és otthon ülni. Nagyon büszke vagyok rá, ő sosem beteg, nem kapja el olyan könnyen a betegségeket a kicsitől, mint én. Ő egy erős csaj, viszi a hátán az egész családot” – tette hozzá.

Már gyerekként is színházról álmodott

Feke Pál vérbeli színész, már nagyon fiatalon megkapott olyan szerepeket, amiről más egy életen álmodik. Korán kezdte, hisz már gyerekszobáját is színházzá alakította át, ma pedig már az egészet töviről-hegyire átlátja, a játéktól a világításig, a fényektől a látványtervekig. “Amikor pici gyerek voltam, akkor átalakítottam színházzá a szobámat. Én fanatikus színházi ember vagyok, és nemcsak abban, hogy felmegyek a színpadra és eljátszom a szerepemet, hanem érdekel minden más is. Én a hangmérnököket az őrületbe tudom kergetni, a világításba is képes vagyok beleszólni, de csináltam látványtervezést is, engem az egész komplexen érdekel” – árulta el a 38 éves színész.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.