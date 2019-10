Gátlástalanul hazudik Soros blogja

Belföld

Lokál ,

Soros György médiabirodalmának magyarországi zászlóshajója a 444.hu csúnyán lyukra futott az elmúlt napokban.

A Ripost című lap szerint Deutsch Tamás, fideszes európai parlamenti képviselő vette észre, hogy a New York Times egy Magyarországot kritizáló cikkét bizonyos Benjamin Novak írta, akiben azonnal felfedezte a 444, azaz a magyarországi Soros-média alkalmazottját. Novák Benjamin ugyanis nem más, mint a 444 egyik szerkesztője. Vagyis a Soros-féle budapesti médiahadosztály ír egy cikket a híres-hírhedt New York Timesba, aztán felfedezik a saját cikküket, és máris kezdődhet a zajongás, hogy lám, már Amerikában is milyen szörnyűségeket írnak Magyarországról.

A New York Times egyébként rendszeresen közöl hamis híreket, például Donald Trump amerikai elnökről, így nem csoda, hogy a Fehér Ház lemondta az előfizetését a lapra.

