Gazdik álma! Ivartalanítás fájdalommentesen

A legtöbb gazdi életében eljön a pillanat, amikor nem tudja tovább halogatni, és elkerülhetetlenné válik a kutya vagy cica ivartalanítása. Ez mégiscsak egy műtét, ami kockázattal jár, de ha muszáj rajta keresztülmenni, hogyan oldható meg a lehető legkíméletesebb körülmények között?

Nemrég feltűnt, hogy a fodrászom, Andi szokatlanul gondterhelt. Alig tudott a hajamra koncentrálni, mikor beugrottam hozzá egy melírozásra. “A kiskutyámat, Málnát ma délután viszik ivartalanítani” – mesélte, amikor rosszkedve okáról érdeklődtem. “Iszonyatos bűntudatom van amiatt, amin most, a saját érdekében keresztül kell mennie. Nem is tudja még, mi vár rá!”

Andi tisztában van vele, hogy a műtét számtalan előnnyel jár: nemcsak a nemkívánt szaporulatot lehetséges így elkerülni, de a későbbi daganatos megbetegedések kockázata is csökken. Nőstény állat esetében a sokszor halálos kimenetelű méhgyulladást, kanoknál pedig a véres vizelettel és fájdalommal járó prosztata-megnagyobbodást is megelőzi. Az is kevésbé valószínű, hogy kedvencünk elkóborol, és a rivalizálásból adódó harci sérülésektől sem kell tartani.

Sok gazdi ennek ellenére már napokkal előre szorong, hiszen egy műtét – legyen szó akár rutin beavatkozásról – minden esetben valamennyi kockázattal jár. Éppen ezért próbálják sokan elodázni az elkerülhetetlent. Nem érdemes.

Mekkora sebbel kell számolni?

Nőstény állat esetében a hagyományos műtét során a sebész kézzel kiemeli a petefészket, amit aztán varrófonalakkal leköt, végül kimetszi. Ehhez akkora sebet szükséges ejteni az állaton, amin keresztül a sebész elő tudja húzni a petefészket. a felépülés gyorsasága függ az állat korától, nemétől, illetve általában a macskáknál valamivel gyorsabb felépülés várható, mint kutyáknál. Amennyiben szükséges, az állat a műtétet követően fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gyógyszert kap, bizonyos esetekben pedig néhány napos antibiotikum-kúrára is szükség lehet.

Ilyenkor átmenetileg felléphet kedvetlenség és levertség. A védőgallér viselése hagyományos műtét során nem elkerülhető, ugyanis a legtöbb állat piszkálni kezdi a varratokat, ahogy elkezd nőni a szőr, különösen intenzívvé válhat ez a próbálkozás. A gallér viselése pedig igazi sértődöttséget válthat ki kedvencünkből.

Szerencsére létezik egy ma még kevésbé ismert műtéti technika, amivel ezek a kellemetlenségek minimálisra csökkenthetőek.

Magyarországon még egészen újnak számító műtéti technika!

“A hagyományos műtéttől eltérően, a laparoszkópiás beavatkozás során csupán fél-egy centiméteres sebet ejtünk, így sikeresen elkerülhető a régi típusú beavatkozás során esetenként fellépő erős vérzés” – mondja lapunknak Dr. Faluvégi András, a Gizmók Állatorvosi Rendelő és Patika orvosa. “A beavatkozást emberi kéz helyett egy egészen kicsi, precíziós műszerekkel végezzük, ezért mindössze egy kis kellemetlenséggel jár együtt. A műtét gyakorlatilag fájdalommentes, így nemcsak a fizikai sérüléseket, hanem rengeteg stresszt is megspórolunk a háziállatnak. Ez a technika nyugaton már régen meghonosodott, itthon azonban még nem minden állatorvosi rendelőben alkalmazzák” – hangsúlyozza Dr. Faluvégi. Az ára némileg magasabb, mint a hagyományos eljárásé, az előnyök azonban minden gazdi számára egyértelműek: kisebb trauma, gyorsabb felépülés és kevesebb komplikáció.

Emellett elmaradnak az olyan kötelező körök is, mint a védőgallér több napos viselése, ami helyett az állatok egy kis ruhát kapnak. A műtétet követően varratszedésre nincs szükség, mert a beavatkozás felszívódó varratokkal történik. “Aki szeretné minél inkább rövidíteni és enyhíteni a kedvence szenvedését, annak jó szívvel ajánlom ezt az eljárást” – mondja Dr. Faluvégi.

Málna egyébként szerencsésen túlesett a beavatkozáson. “Utólag persze meg vagyok könnyebbülve, de ha tudok róla, hogy elérhető ilyen lehetőség, valószínűleg ezt választottam volna” – mondta Andi.