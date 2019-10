Gólyahír! Apai örömök elé néz a magyar harcos

Belföld

Lokál ,

Bereczki Dominik egy hónapja vette feleségül szerelmét, akivel most első fiúgyermeküket várják. A nemzetközi szinten is jegyzett magyar harcos szeretné a lehető leghamarabb bevezeti a kicsit a küzdősport világába, de ráerőltetni semmiképp nem fogja a dolgot. Mint mondja, gyermeke születése után is ugyanúgy teljes erőbedobással fog küzdeni a ringben, a családalapítás csak plusz motivációt jelent majd a számára.

Bereczki Dominiket sok öröm érte már az életben, de egyik legszebb napja valószínűleg még előtte áll, hiszen hamarosan megszületik első gyermeke. Párjával, a Nemzet Szépe szépségverseny koordinátorával egy hónapja házasodtak össze, és már alig várják, hogy bővüljön a családjuk.

A magyar harcos arról beszélt, mivel neki mindene a küzdősport, szeretné majd megmutatni ezt az utat a gyermekének, de semmiképp nem fogja olyanba hajszolni a fiút, amihez nincs kedve.

„Biztos vagyok benne, hogy megmutatom majd neki, mivel jár a küzdősport, hogy zajlanak az edzések, de azt ő fogja később eldönteni, hogy szeretne-e követni az apja példáját. Úgy gondolom, hogy a K-1 és a Muay Thai tartást ad az embernek és sok mindenre megtanítja az életben, ezért már az alapoktól tanítani fogom őt. Mindazonáltal ha nem tetszik nekik, nem leszek csalódott és nem fogom ráerőltetni” – magyarázta lapunknak a sportoló.

Bereczki Dominik hozzátette, gyermeke születését követően is maximálisan azon lesz minden mérkőzésen, hogy győztesen térhessen haza. Erre minden esélye meg is van, hiszen remek szériát tudhat maga mögött, de nem mindig volt ez így.

A küzdősportoló karrierje nem éppen indult meseszerűen, munkát is keresett a hullámzó szereplése miatt, és többször megfordult a fejében, hogy abbahagyja az egészet. Szerencsére nem így lett, köszönhetően részben annak, hogy meghívást kapott egy svájci gálára, ahonnan rendkívül pozitív impulzusokkal térhetett haza.

„Egy angol promóter keresett meg, hogy megmérkőzhetnék Svájcban egy helyi sráccal, a tét pedig a WKF PRO WORLD CHAMPION -75KG világbajnoki öv volt. Természetesen azonnal igent mondtam, de mivel előtte volt pár vesztes meccsem, nem duzzadtam az önbizalomtól. Nagy Balázs edzőm remekül felkészített az összecsapásra, és már az első ütéssel földre küldtem az ellenfelemet. Ekkor még felállt, következett egy adok-kapok, aztán bevittem egy jobb- és egy balhorgot, és ezzel ki is végeztem” – emlékezett vissza karrierje eddigi egyik legnagyobb sikerére.

Mint mondta, azelőtt nem érezte magát igazán motiváltnak, de ez a meccs olyan pluszt adott számára, ami meggyőzte arról, hogy ezt akarja, és ezt kell csinálnia a jövőben is.

Az emlékezetes K.O óta eltelt bő két évben számos amatőr és profi rendezvényen is küzdött K-1 és Muay-Thai szabályrendszerben. Kétszer járt Kínában és egyszer Mexikóban, de Magyarországon is rendre meghívást kap a legnevesebb gálákra.

Bereczki Dominik legközelebb a Superfight Series kecskeméti állomásán lép majd ringben Anglia egyik legjobb középsúlyú bunyósa ellen. A Prémium Média & Sport Management Zrt. társszervezésében megrendezett gálán nagyon erős ellenfele lesz, de számára így is csak a győzelem lesz az elfogadható. Annyit elöljáróban megígért, hogy 110 százalékon fog pörögni, de a sikerhez nélkülözhetetlen lesz az igazi katlanhangulat is.