Gyurcsány is szégyelli a teljesen alkalmatlan Karácsonyt

Gyurcsány Ferenc, az ellenzék valódi vezetője sem vállalja a teljesen alkalmatlan Karácsony Gergelyt, mivel a közösségi oldalán az elmúlt hónapokban egyszer sem állt ki mellette. Mindez azt mutatja, ami persze teljesen nyilvánvaló: a DK elnöke szerint is teljesen alkalmatlan a jelölt, és Karácsony nyilvánvaló vereségéből minél kevesebb felelősséget akar vállalni. Gyurcsány semmibe veszi a Zuglóban is kudarcot kudarcra halmozó politikust, ami azért sem csoda, mivel szinte megszámlálhatatlan esetben hunyászkodott meg Karácsony a bukott szocialista miniszterelnök előtt – számol be az Origo.

Látványosan kihátrált Gyurcsány Ferenc, az ellenzék valódi vezetője Karácsony Gergely mögül. A DK elnöke, bukott szocialista miniszterelnök az elmúlt hónapokban a közösségi oldalán egyetlen bejegyzést sem szentelt a DK által elvben támogatott jelölt mellett. Azzal, hogy Gyurcsány nem kampányol Karácsony mellett, egyértelműen azt jelzi, hogy a pártelnök továbbra is teljesen alkalmatlannak tartja a főpolgármester-jelöltet, és egyáltalán nem bízik a győzelmében – írja a portál.

Gyurcsány természetesen soha nem is bízott Karácsony sikerében,mert ha így lett volna, akkor az EP-választások után nem indította volna rá Kálmán Olgát a balliberális előválasztáson. A DK elnöke azért is választott saját jelöltet, Kálmán Olga balliberális tévériportert, hogy két legyet üssön egy csapásra: megszabaduljon az alkalmatlan Karácsonytól, és az MSZP-t is partvonalon kívülre tolja – közli az Origo.

