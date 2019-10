Gyurcsány régi embereivel kapaszkodna vissza a hatalomba

Belföld

A bukott kormányfő politikai hátországa sokat erősödött az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest, a Demokratikus Koalíció több helyen is javított önkormányzati pozícióin. Gyurcsány Ferenc így olyan helyzetbe került, hogy a háttérből tudja mozgatni a szálakat, és befolyásolni tudja az ellenzék politikáját.

Az önkormányzati választást megelőzően a Fidesz-KDNP politikusai többek között abban határozták meg az önkormányzati választások tétjét, hogy vissza tud-e kapaszkodni a hatalomba Gyurcsány Ferenc – írja az Origo. A kormánypárti politikusok több alkalommal is szóba hozták a bukott kormányfő hatalomátmentési kísérletét.

A voksolás végeredményének ismeretében érdemes egy pillantást vetni a választási adatokra. Ezekből az látszik, hogy a bukott kormányfő és politikai hátországa jelentősen megerősödött öt évvel ezelőtthöz képest. Pártja, a Demokratikus Koalíció ugyanis több kerületet és nagyvárost is behúzott, javítva ezzel korábbi önkormányzati pozícióin. Gyurcsány Ferenc tehát ismét olyan helyzetbe került, hogy régi, megbízható embereivel a háttérből tudja mozgatni a szálakat, és képes befolyásolni az ellenzék politikáját. Budapesten Erszébetvárosban, Újbudán és Rákospalotán, míg a megyei jogú városok közül Tatabányán lett DK-s, vagy a párthoz közel álló politikus a polgármester – tudatja a portál.

A lap beszámolója szerint miután az Európai Parlamentból kibukott, a VII. kerületben próbált szerencsét Niedermüller Péter, aki az ellenzéki összefogás (leszámítva a Jobbikot) polgármesterjelöltje lett. A városvezetési tapasztalattal nem rendelkező politikus viszonylag simán, közel hét százalékkal verte meg a kilenc évig a városrészt irányító, fideszes Vattamány Zsoltot, és stabil képviselői többséggel a háta mögött irányíthatja majd a városrészt. Mindez azért is furcsa, mert márciusban a politikus még úgy vélekedett, kizárt, hogy polgármesterjelöltként elinduljon az önkormányzati választáson, mert nem alkalmas rá. „Nem indulok az önkormányzati választásokon, mert nincs ilyen típusú tapasztalatom, nem csinálok magamból bohócot”- fogalmazott Gyurcsány politikusa pár hónappal ezelőtt. Mint ismert, a DK-s politikust nem kerülték el a botrányok: ő volt az, aki tetemes tartozást maga mögött hagyva az egyik pillanatról a másikra lelépett a berlini Humboldt Egyetemről. Ez onnan derült ki, hogy a német intézmény egy felháborodott hangvételű levelet küldött szét a világ több tudományos intézetének, köztük a Magyar Tudományos Akadémiának is. Ebben az állt, hogy Niedermüller Péter jelentős adósságot hátrahagyva, bejelentés nélkül távozott Berlinből. Mindezt azzal próbálta elsimítani, hogy az egyetem felé olyan információkat juttatott el, amelyek szerint ő súlyos beteg. Mind kiderült, állítása nem volt igaz: a levél azzal folytatódott, hogy Niedermüller az állításával szemben egyáltalán nem súlyos beteg.

A szexuális zaklatással megvádolt László Imre úgy tudott nyerni Újbudán, hogy az elmúlt ciklusban ez volt az egyik leglátványosabban fejlődő kerület. A kormánypárti Hoffmann Tamás vezetése alatt a kerület második fénykorát élte, mégis alulmaradt DK-s kihívójával szemben, az ellenzék egy körzetet leszámítva minden körzetben diadalmaskodott. 50,52% – 43,19% lett a vége.

Bár a Németh Angéla által vezetett rákospalotai képviselő-testület úgy osztogatta a több millió forintos jutalmakat az ellenzéki vezetőknek, mint Mikulás bácsi a cukrot, ez nem mutatkozott meg a választási eredményen. A DK-közeli polgármester stabilan verte fideszes kihívóját, Pintért Gábort – közli az Origo.

A hatályos választási szabályok szerint a főpolgármester, a kerületi polgármesterek, valamint a kompenzációs listáról bekerült politikusok alkotják a Fővárosi Közgyűlést. Mivel Budapesten a baloldali összefogás jobban szerepelt a kormánypártoknál, így “mellékágról” a Fidesz-KDNP 6, az ellenzéki tömörülés 3 plusz mandátumhoz jutott. Egészen biztos, hogy a testület tagja lesz a XVII. kerületben súlyos vereséget szenvedő Gy. Németh Erzsébet is. Mint ismert, Karácsony Gergely egy kiszivárgott hangfelvételen esélytelennek nevezte a Gyurcsány-párti politikust a győzelemre. Jóslata bejött, azonban Gy. Németh veresége ellenére nem maradt jól fizető tisztség nélkül. Így összesen négy képviselője is lesz Gyurcsánynak a Fővárosi Közgyűlésben, komoly erőt képviselve a budapesti ügyekben. Az hozzátartozik, hogy a tavalyi parlamenti választáson még Újbudán induló Gy. Németh a legutóbbi önkormányzati választáson hasonló módon szerzett fővárosi mandátumot.

Nemcsak Budapesten, hanem a megyei jogú városokban is sikerült pozíciót fogniuk Gyurcsányéknak. Tatabányán az a Szücsné Posztovics Ilona nyerte a polgármesteri székért zajló küzdelmet, aki a DK felkérésére indult el a választáson. A politikus korábban nyolc évig egy másik település, Vértesszőlős önkormányzati képviselője volt, most ennél nagyobb célt kitűzve indult el a Komárom-Esztergom megyei székhelyen. Számítása bejött, ha kevéssel is (49,18 százalék – 46,40 százalék), de legyőzte Schmidt Csaba eddigi polgármestert, aki a kormánypártok jelöltje volt. Ezzel a bukott kormányfő vidéken is visszakerült a térképre – írja a lap.

A Demokratikus Koalíció nemcsak magasabb, hanem alacsonyabb szinteken is több képviselőt adhat. Jó példa erre Vágó István, egykori tévés, aki az ellenzéki jelöltek közül egyedüliként tudott nyerni körzetében a Hegyvidéken. A bukott kvízprofesszor a párt elnökségi tagjaként hűséges szolgálója Gyurcsány Ferencnek, Facebookon megosztott üzenetei 100 százalékban megegyeznek a párt által diktált irányvonallal. Kétség sem férhet hozzá, hogy a legutóbbi ciklushoz hasonlóan ezúttal is teljes mértékben kiszolgálja majd felettesét – tudatja az Origo.

Mivel a települések egy részében közösen indultak az ellenzéki pártok, így nehezen kiszámítható, valójában mennyi mandátum lett a DK-é. Az mindenesetre ennyiből is kiszűrhető, hogy Gyurcsány Ferenc pártja erősödött a legutóbbi önkormányzati választáshoz képest, amivel már komoly befolyást tudnak gyakorolni a kormányellenes térfélen zajló eseményekre – zárja beszámolóját a portál.

