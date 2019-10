Gyurcsányék el akarják venni az uniós támogatásokat a magyaroktól

Belföld

MTI ,

Gyurcsány Ferencék az uniós források elosztási rendszerének megváltoztatásával el akarják venni a támogatásokat a magyaroktól, és csak azoknak a településeknek juttatnának azokból, amelyek hajlandóak lennének migránsokat betelepíteni – jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő szerdán Brüsszelben magyar újságíróknak nyilatkozva.

A képviselő hangsúlyozta, a DK javaslatának lényege, hogy azok a települések, amelyek nemet mondanak a migránsok betelepítésére, elesnének az uniós forrásoktól.

A bevándorláspárti ellenzék nem csak a kerítést bontaná le, nem csak illegális bevándorlókat engedne be az országba, hanem egyebek között a migránsok kvótaalapú elosztásának rendszerét is támogatná, ahogy támogatta az elmúlt években is – tette hozzá.

“Ha rajtuk múlna, akkor nem Magyarországon, hanem Brüsszelben dönthetnének arról, hogy Budapestre vagy más magyar városba, településre hány bevándorlót telepítenek be központi döntés alapján” – mondta a fideszes politikus.

Tájékoztatása szerint az Európai Parlament asztalán számos olyan javaslat van, amelyek arra irányulnak, hogy pénzügyileg büntessék azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandóak bevándorlókat befogadni. Amelyek viszont igen, azokat pénzügyileg is jutalmaznák, és több forrást kapnának.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt azt akarják elérni, hogy csak a betelepítést vállaló magyar települések kaphassanak uniós forrásokat. Ez azt jelenti, hogy “teljes pénzelvonás történne” azokon a településeken, ahol nemet mondanak az erőltetett betelepítésekre. A javaslat szerint azáltal, hogy az önkormányzatok közvetlenül pályázhatnának uniós forrásokra, kivennék a döntési jogkört Magyarország kezéből, és azt vizsgálhatnák meg Brüsszelben, hogy mely települések felelnek meg az elvárásaiknak. Azaz központosított döntéshozással, “direktben kötnék” az uniós források elosztását a bevándorlás ügyében tanúsított magaviselethez.

“Ezért nem mindegy, hogy a következő időszakban milyen polgármestereket és milyen vezetést választunk Magyarországon a városok és települések élére” – fogalmazott a Hidvéghi Balázs.

Az Európai Parlamentben az unió következő hétéves keretköltségvetéséről folynak tárgyalások. Az ilyen jellegű változtatások ellentétesek a magyar érdekekkel, ezért ezeket meg kell akadályozni – mondta.

“A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőiként mindent meg fogunk tenni azért, hogy megakadályozzuk ezen tervek megvalósulását, és ne engedjük meg a magyar bevándorláspárti ellenzéknek, hogy a magyar településektől forrásokat vegyenek, el és kizárólag a migránsok betelepítését vállalóknak adják ezeket” – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Dobrev Klára EP-képviselő szeptember közepén nyilatkozott arról, hogy a Demokratikus Koalíció azon dolgozik, hogy a jövőben ne a magyar kormány döntsön arról, hova jutnak az uniós fejlesztési pénzek. A DK el fogja érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, kutatóintézetek közvetlenül az Európai Uniónál pályázhassanak a fejlesztési támogatásokra – ígérte.

