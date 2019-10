Hálás Egerszeginek Kapás Boglárka

Extra

Holló Bettina ,

Fábry Sándor vendége volt Kapás Boglárka úszónő, aki szerénységével és szépségével teljesen levette a lábáról a showmant.

Kapás Boglárka úgy érzi, hogy sokat köszönhet Egerszegi Krisztinának, aki a kezdetek óta a példaképe volt. „2010-ben találkoztam vele először a szingapúri ifjúsági olimpián, ő is kint volt a helyszínen és szurkolt. Ott két aranyat és egy ezüstöt nyertem, ami lehet, hogy ő miatta is volt” – mesélte Kapás Boglárka, akinek a sport számtalan áldozattal járt, nem lehetett ott például a saját szalagavatóján. Az eredmények azonban mindenért kárpótolják, hisz már két ifjúsági olimpia, hat Európa-bajnoki arannyal büszkélkedhet. Rióban a dobogó harmadik fokára állhatott fel, legutóbb pedig a világbajnoki címet is megszerezte.