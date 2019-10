Harry attól fél, hogy Meghan Diana sorsára jut

Extra

Harry herceg megelégelte, hogy a brit sajtó folyamatosan gyermeke édesanyját, Meghant pocskondiázza, ezért most perelni készül. „Az édesanyámat emiatt vesztettem el, és most azt látom, hogy a feleségem ugyanennek a dolognak esik áldozatául” – írta nyílt levelében.

Betelt a pohár Herry hercegnél. Pert indít a Mail On Sunday brit magazin ellen, amely több ízben is lejáratta Meghant. Az utolsó csepp az volt, hogy engedély nélkül közölték Meghan egy magánlevelét, amit az édesapjának, Thomasnak írt, akivel köztudottan nincs jóban.

„Sajnos a feleségem lett a brit sajtó legújabb áldozata. (…) A gonosz kampány az elmúlt egy évben hágott a tetőfokára, amikor várandós volt, s míg az újszülött fiunkat nevelte” – írja közleményében Harry, aki most felveszi a kesztyűt a sajtó ellen, és nem hagyja, hogy a jövőben bárki bántsa a családját. A levélben azt is elárulta, hogy miért.

„A legnagyobb félelmem az, hogy a történelem megismétli önmagát. Ugyanis tapasztaltam már, milyen az, amikor valaki, akit nagyon szeretek, eljut arra a pontra a média támadásainak köszönhetően, hogy már szinte nem is valódi emberként kezelik. Az édesanyámat emiatt vesztettem el, és most azt látom, hogy a feleségem ugyanennek a dolognak esik áldozatául” – utalt itt a herceg arra, hogy szeretett édesanyjának is a sajtó okozta a vesztét. Diana hercegné utolsó útján, 1997-ben ugyanis a paparazzók elől menekült, amikor autóbalesetet szenvedett.