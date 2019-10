Hatalmas újítás a budapesti színházban! Így vehetünk belépőt

Belföld

Lokál ,

A Jegymester rendszerét már több magyar kulturális intézmény is használja, hozzájuk csatlakozott most egy újabb budapesti színház – számol be a Ripost.

Az idei színházi évadtól a budapesti Katona József Színház is a Jegymester jegyértékesítési rendszerét használja. Az új együttműködésnek köszönhetően így a Parlament Látogatóközpont, a Szépművészeti Múzeum, a Győri Filharmonikusok, a debreceni Csokonai Színház, a szentendrei Skanzen és a Nemzeti Színház után újabb vezető kulturális intézmény dolgozik a vállalattal – tudatja a portál.

A Ripost beszámolója szerint a Jegymester saját fejlesztésű informatikai megoldása biztosítja a Katona József Színházban a helyszíni és online jegyértékesítés hátterét, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi-elszámolási rendszert, valamint az események helyszínén a beléptetést. A vállalat a kulturális intézmények mellett számos további helyszín, egyebek között kézilabdaarénák és labdarúgó stadionok, nemzeti parkok, állatkertek, fesztiválok szolgáltatója is.

A Jegymester, mely többségi tulajdonosa a GB & Partners által kezelt EXIM Növekedési Magántőkelap, a hazai jegypiac vezető szereplőjeként évente mintegy 10 millió jegyet kezel. Az elmúlt időszakban a társaság a belső folyamatainak optimalizálására és a magyarországi működés megerősítésére koncentrált, amely elengedhetetlen a növekedéshez. Ezzel együtt az alapkezelő befektetése óta eltelt bő egy év alatt közösen sikerült kidolgozni a régiós terjeszkedéshez szükséges struktúrákat, így az egyik legnagyobb európai jegyértékesítő vállalattal együttműködve a Jegymester jegyértékesítő rendszerét 2020 folyamán több közép-európai országban bevezetik – írja a lap.