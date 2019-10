Hét éve sikeres a SPAR partner program

Belföld

Lokál ,

Az áruházlánc eredményes és vonzó üzleti modelljéhez mára már 186 franchise üzlet tartozik, az üzletág éves forgalma több mint 47 milliárd forint és mintegy 1700 embernek jelent biztos megélhetést. A csatlakozó üzletek átalakításakor fontos szempont, hogy minél több helyi előállítású élelmiszer is szerepeljen a választékban.

A SPAR partner program egy vonzó és eredményes üzleti modell. A SPAR franchise szövetségéhez 2019. szeptember 1-jével már 186 üzlet csatlakozott, egy év alatt 33 eladóhellyel gyarapodott a hálózat.

A hálózatbővülésnek köszönhetően új SPAR market üzletek fogadják a vevőket Budapesten, Pencen, Vértesacsán, Siófokon, Szabadszálláson, Gyomaendrődön és Nagyvenyimben, illetve OMV SPAR express nyílt a budapesti, mosonmagyaróvári, körmendi, győri, soproni, kecskeméti, szekszárdi, pécsi, egri és komáromi OMV töltőállomásokon, így már 85 töltőállomáson találkozhatnak a vásárlók a megszokott SPAR-minőséggel.

A franchise hálózat 2012-ben két üzlettel indult, 2018-ra pedig már 186-ra növekedett a társuló partnerek száma. A kezdeti forgalom 237 millió forintot tett ki, amely 2018-ra elérte a 47 milliárd forintot. Mindeközben a SPAR franchise program üzletei szerte az országban mintegy 1700 embernek nyújtanak biztos megélhetést.

„Az idén hétéves franchise rendszerünk egyértelmű sikertörténet. A magánkereskedők azért társulnak hozzá, mert a partner programmal számos előnyt élvezhetnek: széles áruválasztékot, akár heti hatszori áruszállítást, széles marketingtámogatást és promóciókat, de a modern informatikai rendszert, valamint a SuperShop hűségprogramot is igénybe vehetik. Ezen kívül a SPAR saját tulajdonú bicskei Regnum húsüzemében készülő, kiváló minőségű, mindig friss és kedvező árú húsok a franchise üzletekben is kaphatóak, és újabban az üllői SPAR enjoy. convenience üzemünk kényelmi termékeivel is gazdagíthatják a kínálatukat” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A SPAR partner program során a csatlakozó üzletek átalakulnak: a modernizáció első számú szempontja, hogy a vevő éppen olyan vásárlási élményben és kényelemben részesüljön, mintha saját üzemeltetésű üzletbe tért volna. Fontos a világos, tágasabb érzetet adó és letisztult színvilágú eladótér kialakítása, amely jellemzően a homlokzat teljes felújításával – esztétikusabb megjelenésű főfronttal és fotocellás ajtóval, nyílászáró-korszerűsítéssel, illetve új hőszigetelés kiépítésével jár együtt. Kívül-belül egységes színeket kap az üzlet, a régi gépeket és berendezéseket újakra cserélik, és modernizálják a hűtés és fűtés, illetve a világítás rendszerét. Az energiatakarékos szemlélet a felújítás során nem pusztán környezetvédelmi tényező, hanem a partnerek hatékonyabb gazdálkodását is segíti.

A belső tér tervezésekor döntő jelentőséggel bír, hogy a minőségi frissáru – a zöldség–gyümölcs-, pékáru-, hús- és csemegetermékek – megjelenítéshez szép és korszerű bútorokat igényelnek a vásárlók. Egyre több üzletben kapnak helyet a grillpultok, a kényelmi és speciális élelmiszereket kínáló polcok és hűtők is, hiszen egyre több vásárló keresi és igényli ezeket a termékeket. A franchise partnereknél a SPAR arra is nagy figyelmet fordít, hogy a helyi és regionális élelmiszertermékek és specialitások minél nagyobb számban jelenjenek meg.

A franchise hálózat további bővítése az elkövetkező időkben is a SPAR Magyarország kiemelt céljai között szerepel, újabb üzletnyitások várhatóak a jövőben is.