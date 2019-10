Hiába várjuk a csomagot, megsemmisíthetik a hamis termékeket

Belföld

Mindenki szeretne spórolni az ajándékok vásárlásánál, de ha egy termék túl olcsó, akkor gyanakodjunk arra, hogy hamisítvány. A hamisított termékek könnyen fennakadhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A NAV akár meg is semmisítheti a megrendelt termékünket, ha pedig nagy mennyiségről van szó, előfordulhat hogy fel is jelentenek. A Lokál a Magyar Posta és a NAV segítségével összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a netes vásárlásról a karácsonyi roham előtt.



A mai rohanó világban egyre népszerűbbek a webshopok, itthoni és külföldi oldalakról is egyre többen rendelnek. Az e-kereskedelem növekedésével párhuzamosan pedig a küldemények száma is évről évre komoly növekedést mutat. A Magyar Posta már 2018-ban is összesen 41 millió csomagot kezelt, az előrejelzések szerint ez idén 14 százalékkal emelkedhet a nemzetközi küldemények miatt. Manapság ugyanis egyre többen választják a kényelmes, internetes vásárlást a boltokban lévő tömeg és kígyózó sorok helyett. Tavaly minden harmadik magyar, vagyis mintegy 3,2 millióan döntöttünk úgy, hogy nem indulunk útnak, inkább az otthon kényelméből néhány kattintással vásárolunk. Emiatt pedig a szakértők szerint a következő tíz évben legalább megduplázódhat, de akár a két és félszeresére is ugorhat az évente kezelt csomagok száma. A téli, ünnepi szezonban a Magyar Posta várakozása szerint lehet olyan nap, amikor a belföldi és nemzetközi küldemények száma elérheti vagy meg is haladhatja a napi 250 ezer darabot. A Lokál összeszedte mire érdemes figyelni, hogy problémamentesen megérkezzenek a csomagok a karácsonyi hajrá alatt is.

Hasznos tudnivalók:

– A csomag szállítási idejét mindig a webáruház határozza meg, ezért ezt érdemes megnézni a rendeléskor. A szállítási idő leginkább attól függ, honnan rendelünk: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból érkező áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az EU-ból jellemzően 1-2 hét.

– Ügyeljünk a pontos szállítási cím megadására! Ha például a munkahelyre kérik a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is érdemes feltüntetni.

– Előfordulhat, hogy a csomagunkat vámkezelni kell – ami az EU-n kívülről érkezik, azt minden esetben –, ezért javasolt, hogy a címzett adja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét is, hogy a lehető leggyorsabban értesíteni lehessen, ha gond adódik.

– A külföldi megrendelés esetén javasolt nyomkövetést is kérni, így láthatjuk a küldemény várható érkezését. Ingyenes szállítás esetén nem lehet nyomon követni a csomagot, ezért érkezése kevésbé kiszámítható.

– Egyedi engedély, igazolás kell a gyógyszer vagy védett növényből, állatból készült termékek behozatalához.



Nagy bajba kerülhetünk!

A termékek rendelése esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az áru valóban eredeti-e. Ha feltűnően olcsó terméket kínálnak fel eladásra, éljünk a gyanúval, hogy az esetleg hamis lehet! A hamisított termékek jellemzően gyengébb minőségű alapanyagból készülnek, nem esnek át megfelelő minőség-ellenőrzésen, és élettartamuk is lényegesen rövidebb lehet az eredeti termékekhez képest. A legtöbb esetben garanciális igény érvényesítésére sincs lehetőség. A vámeljárás során a pénzügyőrök az áru eredetiségét is vizsgálják. A szellemi tulajdonjogot sértő áruk (többek között hamis áruk, például kozmetikumok, ruhaneműk, sportcipők, órák stb. vagy másolt szoftverek) behozatala esetén a vámhatóság visszatartja az árut, és a vevő hiába fizette ki a termék vételárát, amennyiben bebizonyosodik róla, hogy valóban hamisítvány, akkor az megsemmisítésre is kerülhet.

– Az Európai Unión kívülről érkező csomagokat mindig vámkezelni kell. Ha „fennakad”, elképzelhető, hogy hamis termékre bukkant a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

– Ha felmerül a gyanú, hogy hamisítványt rejt a csomagunk, akkor NAV visszatartja a küldeményt és értesíti a szellemi tulajdonjog jogosultját és minket is a problémáról. Ha a jogosult megerősíti, hogy a termék hamisítvány, akkor kérheti annak megsemmisítését.

– A fennakadt termék csak akkor semmisíthető meg, ha a visszatartástól számított 10 munkanapon belül írásban hozzájárulunk a megsemmisítéshez vagy ha 10 munkanapon belül nem nyilatkozunk.

– Büntetésre akkor kell számítanunk, ha a jogsértő áru jelentősen nagy mennyiségű. Ilyenkor a jogosult kérelmére a NAV feljelenti a címzettet.

– A NAV szellemi tulajdonjog védelmi eljárása nem vonatkozik az áru címzettje és az áru feladója között létrejött ügyletre, a NAV tájékoztatása szerint az áru árával kapcsolatos kérdések az áru címzettjére és a feladójára tartozik.

Mikor kell adót és/vagy vámot fizetni?

Az interneten cégtől (webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de áfakötelesek, 150 euró fölött pedig áfát és vámot is kell fizetni.

Ha EU-n kívüli magánszemély csomagot küld magyar magánszemélynek, akkor 45 euróig nem kell vámot és adót fizetni. 150 euróig vámmentes, de áfaköteles, 150 és 700 euró között 2,5 százalék vámot és áfát, e fölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti vámot kell megfizetni.